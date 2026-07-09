La Aemet anuncia una bajada de temperaturas "notable" en Canarias

Canarias afronta un cambio de tiempo tras varios días marcados por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes un descenso generalizado de las temperaturas en la Península y los Archipiélagos, una bajada que en el caso de Canarias podrá ser notable en las cumbres de las islas más montañosas.

El alivio térmico llega después de un episodio de calor intenso que ha afectado a buena parte de España y que ha dejado temperaturas superiores a los 40 grados en numerosas zonas del país. Aunque el Archipiélago no ha estado al margen de los valores elevados, la previsión apunta ahora a jornadas algo más suaves y llevaderas.

Sin embargo, la bajada no significa frío ni un cambio brusco hacia un ambiente fresco. La Aemet advierte de que, pese al descenso, seguirán registrándose valores altos para la época del año, por lo que el tiempo continuará siendo cálido en muchas zonas.

Una tregua térmica, pero con calor

El cambio estará asociado al acercamiento de una vaguada desde el oeste, que favorecerá la entrada de una masa de aire menos cálida. Este movimiento atmosférico permitirá suavizar las temperaturas tras los días más duros del episodio.

En Canarias, el descenso se notará especialmente en zonas altas, donde la bajada podrá ser más acusada. Las cumbres de islas como Tenerife, La Palma o Gran Canaria serán algunos de los puntos donde el cambio térmico puede resultar más evidente.

En medianías y zonas de interior, el ambiente también tenderá a ser menos caluroso que en jornadas anteriores, aunque todavía podrán mantenerse temperaturas propias del verano. En las costas, el descenso suele ser más moderado por la influencia del mar y del régimen de alisios.

El viernes bajan los termómetros

La previsión para el viernes apunta a un descenso de temperaturas de forma generalizada. El número de comunidades bajo aviso naranja por calor se reducirá, aunque todavía se mantendrán valores elevados en varias zonas.

La Aemet prevé que puedan superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, así como en otros puntos de la mitad sur peninsular. En la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia aún podrán alcanzarse los 38-40 grados.

En Canarias, la atención estará puesta en la bajada térmica de las zonas altas. El descenso podrá ser notable en cumbres de las islas de mayor relieve, una señal de que la masa de aire cálido comienza a retirarse y de que el episodio pierde fuerza.

Se prevé una bajada de temperaturas en todo el Archipiélago a partir del viernes / Meteored

El papel de la altitud y los alisios en Canarias

En el Archipiélago, los cambios de temperatura no se reparten siempre de forma homogénea. La altitud, la orientación de cada isla y la presencia de los alisios hacen que el descenso pueda notarse más en unas zonas que en otras.

Las áreas de cumbre y medianías suelen responder de manera más clara a los cambios de masa de aire, mientras que el litoral puede mantener valores más estables. En las vertientes norte, la nubosidad baja asociada a los alisios puede contribuir a suavizar el ambiente, mientras que en el sur y en zonas alejadas de esa influencia el calor puede persistir con más intensidad.

Por eso, aunque la tendencia general sea a la bajada, las sensaciones podrán variar mucho entre municipios costeros, medianías del sur, zonas de interior y cumbres.

Fin de la ola de calor en la Península, pero no del verano

A partir del viernes y, sobre todo, durante el fin de semana, se dejarán de cumplir las condiciones que definen una ola de calor en sentido estricto, atendiendo a criterios de extensión geográfica, duración e intensidad.

Eso no implica que desaparezcan las temperaturas altas. La Aemet insiste en que el ambiente seguirá siendo caluroso en buena parte de España. En muchas zonas se superarán los 35 grados y aún podrán alcanzarse los 38-40 grados en áreas del centro y este peninsular, así como en Baleares.

En Canarias, la situación será más llevadera que en los días previos, pero seguirá siendo recomendable mantener las medidas habituales frente al calor: beber agua con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, proteger a menores y personas mayores y reducir los esfuerzos físicos en las franjas de mayor temperatura.

Posible repunte la próxima semana

La tregua podría no ser definitiva. Según la Aemet, a comienzos de la próxima semana podría producirse un nuevo repunte de las temperaturas, con mayor incidencia en el este peninsular y Baleares.

En el caso de Canarias, habrá que seguir la evolución de los próximos días para comprobar si el descenso se consolida o si vuelven a imponerse condiciones más cálidas. Por ahora, la previsión apunta a una bajada de temperaturas este viernes, especialmente visible en las zonas altas del Archipiélago, tras un episodio de calor que empieza a perder intensidad.