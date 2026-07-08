Televisión Canaria y Atresmedia firman un acuerdo que permitirá rescatar y digitalizar el archivo documental de Antena 3 Canarias. En un acto celebrado en Madrid este miércoles 8 de julio, el grupo de comunicación nacional ha cedido el uso de todo el material que la cadena privada generó en el archipiélago desde 1990 a 2018.

Participaron en la firma el administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo; la directora general corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez González; el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González; la directora de Informativos de Televisión Canaria, Marta Cairós, y la gerente de Documentación de Atresmedia, Pilar Auserón.

La delegación de Antena 3 Noticias en Canarias, que despidió sus informativos territoriales en 2018 tras 28 años de emisión ininterrumpida, cuenta con un archivo estimado de unas ocho mil horas de programas informativos emitidos y brutos de grabación correspondientes al período 1990-2018.

La intención de ambas partes, tal como pusieron de manifiesto en el acto de formalización del acuerdo, es favorecer en todo lo posible, la conservación, la protección, la custodia y el uso de dicho archivo.

Según explicó el administrador general de RTVC, César Toledo, en el acto de la firma, el material cedido “tiene un valor global e histórico como fondo documental. Para nosotros”, continuó, “hoy es un día muy feliz porque vamos a poder, con este acuerdo, digitalizar una época de nuestras vidas que dio lugar a la Canarias que hoy conocemos, con acontecimientos políticos, sociales y económicos muy importantes, desde la integración de nuestro territorio como región ultraperiférica en la Unión Europea, a la reforma de nuestro régimen económico y fiscal, o incluso grandes acontecimientos sociales, culturales, deportivos, de los que no teníamos testimonio y que ahora, gracias a este acuerdo, vamos a poder tener, con todo ese material correctamente digitalizado y archivado para su uso público y para que la audiencia de las islas pueda acceder al mismo”.

Por su parte, el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, expresó que el acuerdo “forma parte del compromiso que A3 Media, como operador privado, tiene con la sociedad, con Canarias, de devolver de alguna forma la confianza que los ciudadanos, los espectadores le han dado”. González, que ostentó el cargo de director general de RTVC entre 2005 y 2007, reconoció que “el archivo documental de Antena 3, hoy A3 Media, va a aportar muchísimo al patrimonio cultural y audiovisual de las islas. La televisión pública”, concretó, “le va a sacar muchísima rentabilidad y los ciudadanos de las islas van a poder acceder a todas las imágenes”.

Televisión Canaria tiene el mandato por ley de velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales

Televisión Canaria tiene encomendada la gestión del servicio público de comunicación que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y tiene como objetivos fomentar la memoria cultural canaria y velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que tenga encomendados, debiendo además favorecer la incorporación a dichos archivos, de cuanto material gráfico, en general, y audiovisual, en particular, tanto propio como de otros operadores de televisión, públicos o privados, que sean de interés para formar parte de la memoria gráfica y audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con la firma de este acuerdo Radio Televisión Canaria podrá disponer del archivo de la Delegación de Antena 3 en Canarias para todos sus soportes. Las imágenes digitalizadas del Archivo podrán utilizarse para producciones emitidas o difundidas dentro del ámbito de los propios medios de emisión del grupo autonómico, esto es, mediante televisión libre y gratuita por el sistema de emisión de señal digital e Internet, a través de www.rtvc.es, así como del canal oficial en Youtube, en redes sociales y las plataformas OTT.

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Con este acuerdo, RTVC viene a poner en valor una vez más la necesidad de conservar la memoria audiovisual del archipiélago y trabajar para preservar el archivo documental de la historia reciente de las Islas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas