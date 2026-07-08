Sting aterriza esta semana en Gran Canaria y Tenerife: fechas, recintos y horarios

Sting llega esta semana a Canarias con dos conciertos incluidos en su gira mundial Sting 3.0. El músico británico actuará este jueves 9 de julio en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, y el viernes 10 de julio en el Anexo Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife.

Las dos citas sitúan al Archipiélago en el arranque de la gira española del artista, que continuará después por otros escenarios nacionales. La presencia de Sting en las dos islas capitalinas convierte estos conciertos en una de las grandes citas musicales del verano en Canarias.

El tour llega con un formato más reducido que el de otras grandes producciones internacionales. En esta ocasión, el artista sube al escenario acompañado por el guitarrista Dominic Miller, colaborador habitual en su carrera, y por el batería Chris Maas, exintegrante de Mumford & Sons. La propuesta recupera la fuerza del directo en trío, con un repertorio basado en grandes canciones de su trayectoria.

Dos noches consecutivas en Canarias

La primera parada será este jueves en Gran Canaria, donde Sting actuará en el Gran Canaria Arena a partir de las 21:00 horas, según recoge la página oficial de venta del evento.

Un día después, el viernes 10 de julio, será el turno de Tenerife, con concierto en el Anexo Palmetum de Santa Cruz. La cita también forma parte de la gira Sting 3.0, impulsada internacionalmente por The Cherrytree Music Company y Live Nation, con organización local de Faltos de Ideas y New Event.

La gira llega a Canarias después de recorrer distintos escenarios internacionales y con una puesta en escena diseñada para dar protagonismo a la voz, el bajo y la interpretación en directo. El formato de trío conecta con la energía de los primeros años de Sting con The Police, pero incorpora también la madurez musical de su extensa carrera en solitario.

Grandes clásicos y canciones de su nueva etapa

El repertorio previsto incluye algunos de los temas más reconocidos de Sting, tanto de su etapa con The Police como de su trayectoria en solitario. Entre las canciones asociadas a esta gira figuran Roxanne, Englishman in New York, Fields of Gold y Every Breath You Take.

El artista también incorpora temas menos habituales y material vinculado a Sting 3.0 Live, su reciente trabajo en directo. La gira ha sido presentada como una propuesta más directa e íntima, con arreglos pensados para el formato de bajo, guitarra y batería.

Sting, ganador de 17 premios Grammy y miembro del Rock and Roll Hall of Fame, es una de las figuras más influyentes del pop rock británico. Su carrera abarca más de cuatro décadas y ha combinado estilos como rock, jazz, reggae, pop y música de autor.

Recomendaciones para los asistentes

La organización recomienda a quienes acudan a los conciertos revisar con antelación la hora de apertura de puertas, los accesos al recinto y las condiciones de entrada. También se aconseja utilizar únicamente canales oficiales para cualquier gestión relacionada con las entradas y evitar la reventa no autorizada.

En el caso del concierto de Tenerife, el entorno del Anexo Palmetum suele concentrar gran afluencia en eventos multitudinarios, por lo que conviene planificar los desplazamientos con tiempo.