Salvamento Marítimo desembarca en Lanzarote a 123 personas que iban hacinadas en una neumática
La calma del mar facilita una nueva llegada de 28 inmigrantes por sus propios medios al norte de la isla canaria
Salvamento Marítimo ha auxiliado esta madrugada a 123 personas que iban hacinadas en una neumática y las ha desembarcado en Lanzarote con evidentes síntomas de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía marítima iniciada en Tan Tan (Marruecos).
El mar en calma y el fuerte calor ha acompañado a estas personas en su viaje por la ruta canaria, donde los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada.
La tripulación de la Salvamar Al Nair ha sido la encargada de socorrer a esta expedición, que puso tierra en Lanzarote en torno a las 01.15 horas, según han informado a EFE fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Patera en el norte de Lanzarote
Cuando aún se atendía a estas personas llegaban, por sus propios medios, al norte de Lanzarote otras 28 personas, en esta ocasión a bordo de una patera de madera, que arribó a Arrieta, en el municipio de Haría.
Los servicios de emergencia están alertados de la presencia de más embarcaciones precarias con inmigrantes cerca de la isla, a cuya travesía contribuye la calma que registra el mar, han apuntado las mismas fuentes.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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