Rescatados 150 migrantes a bordo de dos embarcaciones irregulares en aguas próximas a Lanzarote
Cuatro personas fueron trasladadas a centros hospitalarios por diferentes patologías
Un total de 150 migrantes han sido localizados durante la pasada noche cuando navegaban en dos embarcaciones irregulares en aguas cercanas a Lanzarote han sido rescatados y trasladados a tierra.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, en la primera de ellas viajaban 28 personas que fueron interceptadas en aguas próximas a la isla y llevados luego hasta el Muelle de Arrecife.
Allí esperaba el dispositivo sanitario habitual en estos casos conformado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja. Todos los ocupantes presentaban buen estado general, por lo que no fue necesario realizar ningún traslado a centros sanitarios.
En cuanto a la segunda embarcación irregular, Salvamento Marítimo la interceptó con 122 migrantes a bordo navegando cerca de Lanzarote, trasladándolos hasta Arrecife.
Una vez en tierra, fueron atendidos por SUC y Cruz Roja, siendo necesario el traslado de cuatro de ellos hasta un centro hospitalario por diversas patologías.
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