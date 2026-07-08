Rescatados 150 migrantes a bordo de dos embarcaciones irregulares en aguas próximas a Lanzarote

Un total de 150 migrantes han sido localizados durante la pasada noche cuando navegaban en dos embarcaciones irregulares en aguas cercanas a Lanzarote han sido rescatados y trasladados a tierra.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, en la primera de ellas viajaban 28 personas que fueron interceptadas en aguas próximas a la isla y llevados luego hasta el Muelle de Arrecife.

Allí esperaba el dispositivo sanitario habitual en estos casos conformado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja. Todos los ocupantes presentaban buen estado general, por lo que no fue necesario realizar ningún traslado a centros sanitarios.

En cuanto a la segunda embarcación irregular, Salvamento Marítimo la interceptó con 122 migrantes a bordo navegando cerca de Lanzarote, trasladándolos hasta Arrecife.

Una vez en tierra, fueron atendidos por SUC y Cruz Roja, siendo necesario el traslado de cuatro de ellos hasta un centro hospitalario por diversas patologías.