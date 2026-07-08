POLÉMICA
Una productora canaria señala al representante de Nueva Línea tras la ruptura del grupo
El Time Eventos apunta a la gestión de José como una de las claves que habría precipitado la separación de la formación canaria.
Adolfo Rodríguez
El conflicto en torno a Nueva Línea suma un nuevo capítulo y apunta directamente a la gestión interna de la orquesta. La productora El Time Eventos, responsable del ResisTIME Live Fest de La Palma, ha difundido un comunicado en sus perfiles oficiales en redes sociales en el que lamenta la decisión atribuida a José Joaquín Marrero, director musical de la formación, de prescindir de su frente vocal femenino: Alicia, Sofía, Raquel y Mayte.
La versión de ResisTIME introduce una lectura más concreta sobre una separación que hasta ahora se había explicado públicamente por “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”, tal y como comunicó Nueva Línea al anunciar una nueva etapa con cambios en su formación vocal. La orquesta tinerfeña, impulsada en el último año por su fenómeno viral y por canciones como ‘Noche de Copas’, ‘Un beso’ y su colaboración con Quevedo en ‘Al Golpito’, aseguró entonces que el resto de la formación continuaría con el proyecto.
Un comunicado que cambia el foco
Según El Time Eventos, la decisión habría sido “adoptada unilateralmente” por José Joaquín Marrero y habría imposibilitado la actuación prevista para este viernes en el V aniversario del festival, donde Nueva Línea figuraba en un cartel compartido con artistas internacionales como Ke Personajes, Nacho, Ráfaga, Bacilos y Yami Safdie.
La productora sostiene que el problema no se limita a una modificación artística de última hora. En su comunicado, El Time Eventos afirma que existía un contrato firmado “hace meses” a través de la productora Gador, designada por Nueva Línea para su booking, y que esa contratación ya había generado gastos de caché, pasajes, hotel y rider técnico.
Siempre según la versión del festival, algunos de esos pasajes habrían sido modificados “en varias ocasiones” a petición de la propia orquesta. El Time Eventos añade que esos costes “no han sido sufragados o devueltos” y avanza que serán reclamados a la formación.
Tres días para rehacer el festival
El comunicado llega en un momento especialmente delicado para la organización. A apenas tres días de la celebración del evento, El Time Eventos asegura que resulta “imposible” sustituir con garantías a Nueva Línea, por lo que se verá obligado a ajustar horarios y rehacer el orden de actuaciones previsto.
El festival, que celebra su quinta edición en el campo de fútbol de El Paso, había presentado esta cita como una de las más ambiciosas de su historia. La organización había anunciado un cartel de marcado acento latino con Ke Personajes, Ráfaga, Nacho, Bacilos, Yami Safdie y la propia Nueva Línea como fin de fiesta, además de recordar que el evento ha pasado de 4.000 asistentes en su primera edición a casi 15.000 en la última.
Apoyo explícito a las cuatro vocalistas
Uno de los puntos más llamativos del comunicado es el posicionamiento público de El Time Eventos a favor de las cuatro cantantes. La productora afirma que, tras escuchar a ambas partes y contrastar la documentación sobre lo sucedido dentro de la formación musical, muestra su apoyo a Alicia, Sofía, Raquel y Mayte “en un momento difícil para ellas”.
La organización va más allá y aplaude “la valentía de hacer prevalecer su dignidad profesional y personal sobre otro tipo de intereses”. Esta frase introduce una dimensión que no había aparecido con tanta claridad en los primeros comunicados: la separación no sería solo una cuestión de imagen, sino también de condiciones, gestión y protección profesional de las artistas.
La opción rechazada por recomendación legal
El Time Eventos también revela que ofreció a las cuatro vocalistas la posibilidad de actuar en el festival sin el resto de la orquesta, en otro formato y con ayuda técnica y económica. Sin embargo, según la productora, las artistas rechazaron esa alternativa por “recomendación legal” de permanecer inactivas durante un tiempo prudencial, tal y como habría trasladado la empresa de booking.
Este detalle refuerza la idea de que la crisis de Nueva Línea podría tener recorrido más allá de lo artístico. La organización del festival deja entrever que hay documentación, compromisos económicos y posibles reclamaciones pendientes.
Una ruptura en plena cima popular
El caso ha generado especial impacto porque llega en el momento de mayor visibilidad de Nueva Línea. La orquesta había conseguido trascender el circuito verbenero canario gracias a TikTok, a su conexión con el público joven y a la exposición lograda con artistas como Quevedo.
Ahora, el comunicado de El Time Eventos añade una pieza nueva al relato: para una productora que había contratado a la formación y que asegura haber asumido gastos y compromisos, una de las claves de la separación estaría en la gestión de José Joaquín Marrero como representante y director musical.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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