El Parlamento propone por unanimidad dar la Medalla de Oro de Canarias a Pepe Dámaso

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que insta al Gobierno autonómico a conceder la Medalla de Oro de Canarias al artista grancanario Pepe Dámaso y a difundir su figura y su obra en los ámbitos educativo, social e institucional.

La iniciativa, presentada por el PP, reconoce la trayectoria de más de siete décadas de José Dámaso Trujillo, considerado uno de los principales referentes del arte contemporáneo canario y uno de los artistas del archipiélago con mayor proyección internacional.

La Cámara ha destacado que Pepe Dámaso ha desarrollado una extensa producción como pintor, muralista, escultor, grabador, cineasta, ilustrador, diseñador, decorador, fotógrafo y poeta, además de haber expuesto su obra en ciudades de Europa, América, África y Oriente Medio.

Pepe Dámaso, durante el momento en el que recibe un reconocimiento de manos de Astrid Pérez. / E. D.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios han coincidido en respaldar la propuesta y han puesto en valor la contribución del artista a la difusión de la identidad, la cultura y el patrimonio de Canarias a través de una obra caracterizada por el color, el simbolismo y la inspiración en la historia, el paisaje y la literatura del archipiélago.

Artista multipremiado

Asimismo, han recordado que Pepe Dámaso ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 1996, el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los títulos de hijo predilecto de Agaete y del Cabildo de Gran Canaria, además de hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

La Medalla de Oro de Canarias distingue a personas, instituciones o entidades que hayan prestado servicios relevantes al archipiélago y puede ser concedida por el presidente del Gobierno autonómico por iniciativa propia o a propuesta del Parlamento.