Cuban Jazz Syndicate consolida su vínculo con Canarias en su tercera participación en el Jazz & Más

El grupo Cuban Jazz Syndicate regresa a Canarias para participar en la 35ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más. Ofrecerá tres actuaciones que tendrán lugar este jueves 9 de julio en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife; un día más tarde en la plaza de España de Los Llanos de Aridane; y el sábado 11 de julio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Todos los conciertos darán comienzo a las 20:00 horas. Estas actuaciones consolidan la estrecha relación de la formación con el Archipiélago y con un público isleño que, según el grupo, responde a "una conexión especial". La formación está liderada por el baterista y compositor Micheal Olivera y presentará en directo su último trabajo discográfico, Y llegó la luz, dentro de una gira que además recorre distintos puntos de Europa.

Esta será la tercera ocasión en la que Cuban Jazz Syndicate participa en el Festival Canarias Jazz & Más, por lo que Olivera subraya el carácter emocional de este reencuentro con el público canario, ante el que presentarán la música de su último disco. El músico destaca, además, la conexión de los cubanos con Canarias y afirma que "todos somos una familia muy unida".

Músicas del mundo

El regreso de la banda al festival no es casual puesto que Canarias Jazz & Más, con décadas de trayectoria a sus espaldas, se ha consolidado como un espacio clave para la difusión de músicas del mundo, y especialmente del jazz en sus múltiples vertientes. De hecho, Olivera destaca el papel pedagógico del certamen: "La labor de su director es increíble y creo que todo eso sirve de escuela para el público, para educar y que la gente siempre esté en contacto con estas músicas".

En esta nueva visita, Cuban Jazz Syndicate ofrecerá un repertorio que combina jazz contemporáneo con influencias de la música cubana y otras tradiciones globales. Lejos de encasillarse en un solo género, la propuesta de la banda apuesta por una sonoridad abierta, donde conviven la improvisación, el ritmo y la melodía con una clara vocación escénica. "Nosotros hacemos jazz, pero nuestra música también va un poco más hacia el world music. Es algo que se puede bailar y cantar", explica.

Mezcla de estilos

Esa mezcla de estilos responde, según Olivera, a la propia identidad cultural de Cuba: "Es una isla donde se encuentran las influencias de muchos lugares, muchos países y muchas culturas. No podemos encasillarnos solo en una cosa, sino que tenemos que abrir nuestros horizontes siempre a muchos estilos". El resultado es un directo dinámico, en el que la improvisación juega un papel central y convierte cada concierto en una experiencia distinta.

"La improvisación siempre está presente porque la vida es como el jazz", resume el líder de la banda y añade que, "desde que nos levantamos, estamos improvisando. Cuando nos subimos al escenario, la improvisación está ahí esperando para contarle una historia al público". Esa capacidad de diálogo con la audiencia es, precisamente, uno de los elementos que mejor definen la propuesta de Cuban Jazz Syndicate, que busca generar una experiencia compartida más allá de la escucha pasiva de los espectadores.

Una década de historia

El proyecto de Cuban Jazz Syndicate nació hace aproximadamente una década, tras una larga trayectoria de Olivera como músico acompañante. "Llevo 25 años trabajando profesionalmente como baterista de otros artistas, pero hace unos diez años empecé a componer y a liderar mi propio proyecto", recuerda. El paso hacia la creación propia surgió de manera natural: "A mí me encantaban mis canciones, no sabía si a la gente le iban a gustar, pero yo las disfrutaba mucho. Así que, decidí grabarlas y montar la banda sin saber qué iba a pasar".

«Este festival sirve de escuela para el público, para educar y que la gente siempre esté en contacto con estas músicas»

Desde entonces, el crecimiento de la formación ha sido progresivo y constante. El primer disco tuvo una buena acogida y abrió la puerta a giras internacionales que han llevado al grupo por países como Francia, Alemania, Reino Unido u Holanda, además de España. "Ha sido una sorpresa porque uno no está pensando en qué va a pasar, solo trabaja para que las cosas salgan adelante. Y cuando empiezan a fluir, te das cuenta de que está siendo un viaje bonito", explica Olivera, quien avanza que el segundo disco ya está grabado y esperan poder lanzarlo antes de que termine el año.

Entender la música

La elección de los músicos que integran Cuban Jazz Syndicate responde a una filosofía clara, puesto que, más allá del virtuosismo, Olivera busca compromiso emocional con el proyecto. "Quería gente que se entregara al arte que lo hago yo, que tocara esta música con el corazón y se subieran al escenario conmigo como si fuera su propia banda", afirma. El resultado es un conjunto cohesionado, formado por intérpretes con trayectorias diversas y experiencia internacional, capaces de aportar matices y personalidad al sonido colectivo.

Cuban Jazz Syndicate. / ED

De este modo, en los conciertos previstos en Canarias, el público podrá disfrutar de esa complicidad sobre el escenario, así como de la energía que caracteriza a la formación. "La gente va a disfrutar mucho, va a gozar con nuestra música y con nuestra alegría", asegura Olivera, quien insiste en el vínculo emocional con las Islas: "Cuando vamos allá nos sentimos como en casa, es real".

El directo

El repertorio incluirá principalmente temas de Y llegó la luz, aunque la banda ya trabaja en su próximo lanzamiento, grabado a comienzos de este año. "Ha quedado precioso", adelanta el músico, quien no descarta un futuro regreso al Archipiélago para presentar ese nuevo trabajo. Mientras tanto, las tres actuaciones en el marco del Festival Canarias Jazz & Más suponen una nueva oportunidad para comprobar la evolución de un proyecto que ha sabido crecer sin perder su esencia. "El directo es como cerrar el ciclo", reflexiona Olivera, quien añade que, "cuando ves que la música conecta con la gente, vuelves a empezar otra vez".

«La improvisación siempre está presente en lo que hacemos porque toda la vida es como el jazz»

Con esa filosofía, Cuban Jazz Syndicate afronta su regreso a Canarias con la intención de ofrecer algo más que un concierto, puesto que hablan de una celebración compartida entre culturas de dos territorios que mantienen lazos históricos y emocionales.