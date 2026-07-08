Canarias tuvo el undécimo junio más cálido desde 1961

Canarias cerró el mes de junio con carácter cálido y una temperatura media de 20,5 grados, lo que supone una anomalía de +0,6 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020. Según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata del undécimo junio más cálido en el Archipiélago desde el inicio de la serie histórica, en 1961.

El mes estuvo marcado por el dominio del anticiclón atlántico y el régimen de alisios, aunque el tramo final dejó un episodio de calor más intenso, acompañado de calima, que elevó las temperaturas en varias islas. El valor más alto se registró el 30 de junio en Tejeda Casco, en Gran Canaria, con 39 grados.

En Tenerife, una de las máximas más destacadas se anotó en Granadilla de Abona, donde el termómetro alcanzó los 36,1 grados. También sobresalieron los registros de Arure-Cementerio, en La Gomera, con 37 grados, y El Pinar-Depósito, en El Hierro, con 36,3 grados.

Fotos de calor | 04/07/2026 / Arturo Jiménez

Un mes cálido, pero con diferencias entre provincias

El comportamiento térmico no fue igual en todo el Archipiélago. En la provincia de Las Palmas, junio tuvo un carácter muy cálido, con una temperatura media de 21,8 grados y una anomalía de +0,7 ºC. Este dato convierte al mes en el quinto junio más cálido desde 1961 en esa provincia.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la temperatura media fue más baja, con 18,9 grados y una anomalía de +0,3 ºC. Aun así, la Aemet clasifica el mes como cálido y lo sitúa como el decimoquinto junio más cálido de la serie.

La diferencia entre ambas provincias refleja el desigual comportamiento de las temperaturas durante el mes, con mayor incidencia del calor en las islas orientales y en zonas concretas de medianías y cumbres.

Calima y dorsal africana al final del mes

Durante buena parte de junio, Canarias estuvo bajo una situación anticiclónica estable. El anticiclón atlántico permaneció semiestacionario al suroeste de las Azores, favoreciendo el régimen de alisios y la presencia de nubosidad baja en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.

Sin embargo, la aproximación del borde occidental de la dorsal africana mantuvo las temperaturas ligeramente por encima de la media hasta el día 27. A partir de esa fecha, la dorsal se situó plenamente sobre el Archipiélago y provocó una advección cálida más intensa, acompañada de calima, que se prolongó hasta el final del mes.

Récords de temperatura en La Gomera y El Hierro

El calor de finales de junio permitió batir récords de temperatura máxima absoluta para ese mes en dos estaciones de la red de Aemet.

En Vallehermoso-Alto Igualero, en La Gomera, se alcanzaron 36,4 grados, mientras que en El Pinar-Depósito, en El Hierro, se registraron 36,3 grados. Ambos valores constituyen nuevos máximos para un mes de junio en esas estaciones.

En el conjunto de la red utilizada por Aemet para el informe, se contabilizaron 78 temperaturas máximas iguales o superiores a los 30 grados durante el mes.

Menos noches tropicales que en junio de 2025

Canarias registró en junio 395 noches tropicales, es decir, noches en las que la temperatura mínima no bajó de los 20 grados. La cifra es inferior a la de junio de 2025, cuando se contabilizaron 638 noches tropicales en el conjunto del Archipiélago.

La mayor parte de estas noches cálidas se concentró a partir del 16 de junio, con especial incidencia entre los días 22 y 30, coincidiendo con el episodio más cálido del mes.

Según la Aemet, las islas donde más se notó este fenómeno fueron Fuerteventura y Gran Canaria, aunque las noches cálidas también afectaron a otras zonas del Archipiélago durante la recta final del mes.

Jornada de calor en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Un junio también húmedo

Aunque junio fue cálido, el balance de lluvias dejó un comportamiento húmedo. Las precipitaciones alcanzaron una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 100% del valor esperado para este periodo.

La Aemet clasifica el mes como el vigésimo quinto junio más húmedo desde 1961, pese a que el volumen acumulado coincidió prácticamente con el valor normal.

Las lluvias estuvieron asociadas principalmente a la nubosidad baja impulsada por los alisios, en un contexto anticiclónico. Se concentraron sobre todo en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, especialmente en Tenerife y, en menor medida, en Gran Canaria.

Tenerife concentró varios de los principales registros de lluvia

Los principales acumulados diarios del mes se registraron en Tenerife. El mayor valor correspondió a La Matanza de Acentejo, con 17,5 litros por metro cuadrado el 23 de junio. Le siguieron Ravelo-El Sauzal, con 12 litros, y La Victoria, con 11,4 litros.

En el acumulado mensual, la estación con más lluvia fue Sauces-San Andrés-Balsa Adeyahame, en La Palma, con 26,6 litros por metro cuadrado. A continuación se situaron Las Mercedes-Llano Los Loros y La Matanza de Acentejo, ambas en Tenerife, con 26 litros, y Ravelo-El Sauzal, también en Tenerife, con 24,5 litros.

Las precipitaciones se concentraron principalmente entre los días 1 y 10 y del 22 al 30, coincidiendo con episodios de nubosidad baja en las vertientes expuestas al alisio.