Canarias abre la convocatoria de becas universitarias 2026-2027: requisitos, plazos y dónde solicitarlas

El Gobierno de Canarias ha abierto la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2026-2027, destinada al alumnado universitario y, por primera vez, a quienes cursan enseñanzas artísticas superiores en centros públicos. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, cuenta con una dotación de 10,5 millones de euros y mantiene el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad de los estudios superiores con independencia de la situación económica de los estudiantes.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 6 de julio y vuelve a adelantarse en el calendario respecto a años anteriores. De esta forma, el Ejecutivo autonómico pretende que los futuros beneficiarios conozcan con mayor antelación las ayudas disponibles y puedan organizar el próximo curso académico con más previsión.

Nuevas ayudas para las enseñanzas artísticas superiores

La principal novedad de esta edición es la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos al sistema autonómico de becas. Hasta ahora, estos estudios no formaban parte de la convocatoria autonómica, por lo que el cambio amplía el número de estudiantes que podrán acceder a estas ayudas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que esta medida supone un reconocimiento de estas enseñanzas dentro del sistema público de becas y busca garantizar que su alumnado disponga de las mismas oportunidades de apoyo económico que el resto de estudiantes de educación superior en Canarias.

Aumenta la ayuda para residencia hasta los 3.000 euros

La convocatoria incorpora además varias mejoras destinadas a ampliar el acceso a las ayudas. Entre ellas destaca el incremento de la beca de residencia, que alcanza un máximo de 3.000 euros, una medida dirigida especialmente a quienes deben desplazarse para cursar sus estudios.

Junto a esta ayuda, el programa mantiene las subvenciones para cubrir gastos de matrícula, transporte y discapacidad, con el propósito de responder a distintas situaciones personales y económicas.

Asimismo, continúa vigente la denominada segunda oportunidad, una medida pensada para estudiantes que deciden cambiar de titulación o reorientar su trayectoria académica, evitando que esa decisión les impida optar a una beca.

Revisión de los requisitos económicos y mantenimiento de las ayudas por excelencia

Otra de las novedades de la convocatoria es la actualización de los umbrales de renta y patrimonio, con el objetivo de facilitar que un mayor número de familias pueda cumplir los requisitos para acceder a estas ayudas.

Además, el Gobierno autonómico mantiene las becas por excelencia académica, destinadas a reconocer el rendimiento de aquellos estudiantes con mejores resultados.

Según explicó la consejera, la convocatoria continúa evolucionando para adaptarse a las necesidades reales del alumnado y ofrecer un sistema de apoyo más amplio y accesible.

Un calendario que se adelanta por tercer año consecutivo

El Ejecutivo canario también destaca el adelanto progresivo de la publicación de estas ayudas. Mientras que la convocatoria correspondiente a 2023 se publicó en septiembre, la del curso 2025 ya se adelantó al mes de agosto y, en esta ocasión, se publica en julio de 2026.

Con este cambio se pretende ofrecer una mayor seguridad a los estudiantes antes del inicio del curso y facilitar la planificación tanto de las familias como de los propios centros educativos.

Plazo y presentación de solicitudes

Las personas interesadas dispondrán de un mes para presentar la solicitud, contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. Todo el procedimiento podrá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Canarias mantiene su apuesta por reforzar el sistema autonómico de becas, ampliando el número de beneficiarios y adaptando las ayudas a las necesidades del alumnado que cursa estudios superiores en el archipiélago.