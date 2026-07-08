¿Qué cambia con la Ley Canaria de la Ciencia? Menos burocracia, atracción de talento y nuevas medidas de conciliación

Canarias ya tiene nueva Ley de Ciencia. Y aunque la norma se ha aprobado sin lograr el beneplácito de todo el sistema científico, la realidad es que esta normativa tiene en su mano la capacidad para cambiar la forma en que se concibe el sistema científico.

Y es que la norma viene a actualizar la ley hasta ahora vigente (la ley 5/2001, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación). Esta normativa que llevaba 25 años vigente, estaba orientada principalmente a ordenar y coordinar la investigación que se hacía en Canarias. Por su parte, la Ley Canaria de la Ciencia aspira a convertir la ciencia en una política estratégica de desarrollo económico, atracción de talento, innovación empresarial y transformación del Archipiélago.

El nuevo texto cambia por completo el modelo: pasa de regular la organización de la investigación a convertir la ciencia en una política estratégica para atraer talento, reducir la burocracia, impulsar la innovación empresarial y diversificar la economía canaria.

Pero, ¿cuáles son las novedades más relevantes de esta norma con respecto a la de 2001?

1. Las universidades son el eje principal

Por primera vez, la ley reconoce expresamente a las universidades públicas canarias como el "núcleo estructural" del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación y les atribuye un papel protagonista en la investigación y la transferencia de conocimiento.

2. Nace el "pasaporte científico canario"

Se crea una ventanilla única digital que reunirá el historial investigador de cada científico para evitar presentar una y otra vez la misma documentación en convocatorias y ayudas en Canarias. Aunque ha sido criticado por algunos sectores científicos por "duplicar" las herramientas de las que ya dispone Administración Estatal, el Gobierno ha defendido que se trata de una plataforma única para Canarias.

3. Plan para atraer y recuperar talento

La ley incorpora un programa específico para captar investigadores de excelencia, favorecer el retorno de científicos canarios en el extranjero y facilitar carreras investigadoras más estables. No en vano, Canarias es consciente de que el talento genera una competencia a nivel internacional y, de no proporcionar las condiciones adecuadas, los científicos más brillantes del Archipiélago podrían acabar en otros países.

4. Menos burocracia para investigar

Introduce medidas de simplificación administrativa, como el uso de costes simplificados, reducción de documentación, interoperabilidad entre administraciones y tramitación digital de ayudas y proyectos. Asimismo, propone instar al Gobierno a reducir los trámites aduaneros y evitar el sobrecoste que ello supone.

5. La Inteligencia Artificial entra en la ley

La IA es una de las principales apuestas de esta norma y, pese a las reticencias de la oposición y las críticas de las universidades, el capitulo dedicado a esta tecnología ha resistido el periodo de enmiendas sin apenas variaciones con respecto a lo presentado en el proyecto de ley. La ley incorpora un marco específico para el desarrollo y uso ético, fiable y supervisado de la inteligencia artificial, alineado con la normativa europea. Además, insta a impulsar la IA tanto en el sector público como en el privado.

6. La ciencia se conecta con la economía

Uno de los principales motivos para llevar a cabo esta ley es conseguir que la ciencia vehiculice la diversificación económica de Canarias. En este sentido, se refuerza la transferencia de conocimiento y potencia las empresas de base tecnológica, las spin-offs universitarias y las oficinas de transferencia (OTC).

7. El REF se incorpora a la política científica

El Régimen Económico y Fiscal (REF) aparece integrado como una herramienta para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo económico basado en el conocimiento. La exposición de motivos señala que el REF no debe entenderse únicamente como un conjunto de incentivos tributarios, sino como una pieza estructural del modelo de desarrollo canario. En este sentido, el texto reconoce la autonomía universitaria, pero también atribuye a las universidades una misión activa en la valorización económica y social del conocimiento generado en Canarias.

8. Más peso para las islas no capitalinas

La ley prevé medidas para compensar la ultraperiferia, la doble insularidad y fomentar las llamadas "antenas universitarias", con el objetivo de extender la actividad científica a todo el archipiélago. También se propone que estas islas puedan configurarse como laboratorios de experimentación y se prevé que las normas de retención de talento compensen los efectos de la doble insularidad.

9. Conciliación para evitar penalización

La ley reconoce que las políticas de personal investigador deben favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tratando de corregir una de las barreras tradicionales de la carrera científica. Uno de los aspectos más relevantes es que las situaciones derivadas de maternidad, paternidad, cuidados familiares u otras circunstancias de conciliación podrán ser tenidas en cuenta en los procesos de evaluación y selección, para que no impacten negativamente en la carrera científica.

10. Financiación más estable

El texto establece un marco de financiación plurianual y fija el objetivo de incrementar progresivamente la inversión pública en I+D+i hasta 2030. En concreto, se promete que los presupuestos del Gobierno pasarán de dedicar un 1,3% del PIB a ciencia al 3% en 2030.