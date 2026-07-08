El calor asfixia a Canarias: temperaturas máximas y previsión por islas

El calor seguirá asfixiando a Canarias este miércoles, en una jornada en la que nuevamente la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos amarillos en todas las islas entre las 11:00 y las 20:00 horas, exceptuando en Gran Canaria, donde será naranja.

De esta manera, la isla grancanaria será la más afectada por las altas temperaturas, superando localmente los 40 grados.

En concreto, en esta isla se esperan temperaturas máximas de 39 grados, que afectarán, principalmente, a las zonas oeste, sur y sudeste, con temperaturas nocturnas que apenas bajarán de los 26-28º C, pudiendo superar ese umbral.

Previsión para Tenerife

En Tenerife se esperan cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como tras el anochecer, por debajo de los 300-500 metros.

El calor también se seguirán notando fuertemente en la isla, siendo la zona norte donde los termómetros muestren datos más suaves. En general, se alcanzarán o superarán los 30-32° C de forma generalizada, salvo en el litoral norte.

En medianías del oeste, sur y este, así como en la capital, se alcanzarán los 34° C, y puntualmente 37° C. En estas zonas las temperaturas nocturnas podrían situarse en el entorno de los 25° C. En medianías altas orientadas al norte se alcanzarán de forma generalizada los 30-33° C, puntualmente 34° C.

Jornada de calor en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

El viento, por su parte, soplará moderado de componente norte. En medianías, flojo de componente este y, en cumbres, moderado de componente oeste. Brisas en costas del norte y oeste.

Islas occidentales

En el resto de islas occidentales se prevén máximas de 36 grados. Las zonas más afectadas por las altas temperaturas serán, principalmente, las medianías del oeste, sur, y sureste, donde se podrá superar localmente este umbral de los 36 grados y las mínimas apenas bajarán de los 25-27º C.

Islas orientales

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá máximas de 34 grados, que afectarán a las zonas de interior, sur y vertiente este de ambas islas, donde las mínimas podrán ser de unos 25º C.

Menos calor este jueves

Para la jornada de este jueves parece que el calor comenzará a remitir en las islas. De hecho, la Aemet solo mantendrá el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, donde se esperan máximas de 34 grados. En este día, el calor afectará, principalmente, entre los 600 y 900 metros, y de forma especial en la cuenca de Tirajana.

De resto, la previsión indica que habrá cielos despejados con la calima ya retirándose de las islas e intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en los litorales norte y oeste de las más orientales, especialmente durante la noche.

Viento de componente norte en costas, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, siendo del oeste en cumbres.

Temperaturas máximas nocturnas

El calor no deja de sentirse en el archipiélago ni en las noches. Durante la madrugada de este miércoles, Gran Canaria se convirtió, especialmente, en un 'horno'. De hecho, las cinco estaciones en las que se registraron datos más altos pertenecen a dicha isla.

Agüimes fue la zona más cálida, con 32,8º poco después de la medianoche (00:10 horas), seguida de Tejeda, con 31,9 grados a kas 08:30 horas de este mañana y La Aldea de San Nicolás (Tasarte), con 31 grados a las 00:30 horas. Tras ellas, San Bartolomé de Tijarana, con 30,9 en Lomo Pedro Alfonso y 29,9 en Cuevas del Pinar, ambas pasadas la medianoche, se completa el ranking.