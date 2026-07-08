Astrid Pérez reúne en el Senado al Comité Permanente de los Parlamentos Regionales Europeos

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, reunirá este viernes en el Senado al Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), organización que también preside. La cita congregará en Madrid a representantes de cámaras legislativas regionales de distintos países europeos para reforzar la cooperación interparlamentaria.

En el encuentro participarán representantes de parlamentos y asambleas legislativas regionales de diferentes territorios europeos, tanto de forma presencial como por videoconferencia. La sesión dará continuidad a los trabajos iniciados en la Asamblea Plenaria celebrada el pasado 28 de enero en Canarias y abordará, entre otros asuntos, la preparación de la próxima Asamblea Plenaria de la CALRE, el seguimiento de los grupos de trabajo de la Conferencia y diversos asuntos de cooperación institucional entre los parlamentos regionales europeos.

El acto comenzará con el saludo institucional del presidente del Senado, Pedro Rollán, seguido de la bienvenida de la presidenta del Parlamento de Canarias y presidenta de la CALRE, Astrid Pérez.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas