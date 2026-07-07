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Iván Torres, de Efecto Pasillo, guiará el programa de mentoría musical de la Fundación SGAE

La iniciativa se desarrollará en Las Palmas de Gran Canaria entre septiembre y noviembre, con clases magistrales de expertos y la grabación de un sencillo

Iván Torres, de Efecto Pasillo.

Iván Torres, de Efecto Pasillo. / ED

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Santa Cruz de Tenerife

El cantante del grupo Efecto Pasillo, Iván Torres (Las Palmas de Gran Canaria, 1982), guiará las sesiones formativas de Con Sonancias, un programa de mentoría musical puesto en marcha por Fundación SGAE y dirigido a artistas emergentes residentes en el Archipiélago con el objetivo de favorecer su profesionalización y acercarse a la industria musical. "Acompañaré a los participantes aportando mi visión, experiencia y manera de trabajar, enseñando cómo siento que deben realizarse las canciones, poniendo la fuerza en el mensaje y las palabras", explica Torres.

De este modo, el vocalista y compositor ofrecerá acompañamiento a los dos autores seleccionados, guiando todo su desarrollo artístico, que culminará con la grabación de un sencillo en un estudio profesional. "Primero propondré una estructura. Después veremos la armonía de la canción, sus partes fuertes y débiles; y a nivel de ritmo, el objetivo será encontrar un beat que acompañe a la canción y que la haga crecer. A partir de ahí, empezaremos a darle más fuerza a la letra", adelanta el músico, quien agradece que existan programas como este para que los artistas "se sientan apoyados por las instituciones".

Inscripción

Organizado por la Fundación SGAE, Con Sonancias se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa está dirigida a compositores socios de SGAE residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, intérpretes de su propio repertorio, con un máximo de dos trabajos discográficos editados y con un proyecto musical en fase de desarrollo. El plazo de inscripción finaliza el próximo miércoles 15 de julio.

Noticias relacionadas y más

Como parte de Con Sonancias, los seleccionados asistirán a cuatro clases magistrales en septiembre, que serán impartidas por figuras referentes del sector en el Archipiélago. El programa incluirá un taller de producción, impartido por Pablo Quintana; un taller de distribución, a cargo de Ardiel Zaya; un taller de industria musical, con Ramón del Castillo; y un taller de imagen, dirigido por Asiria Álvarez.

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