El extraño molusco que puedes encontrar en las playas de Canarias y que tiene nombre de ser mitológico

La naturaleza nunca deja de sorprendernos y, a veces, pone frente a nuestros ojos extrañas especies que parecen sacadas de un cómic. Algunas de ellas, incluso, podrían parecer seres mitológicos por su propia denominación. Pero, lo que está claro es que, en ocasión, una visita a la playa o la montaña puede traernos más de una sorpresa.

Algo así es lo que le ha pasado al creador de contenidos @santi_skss, un aventurero canario que se ha tomado con unos particulares "bichitos", como él los llama, durante un día de playa, y que no ha dudado en enseñar a su comunidad online.

"Llevaba muchísimo tiempo queriendo ver este animal en persona y por fin me lo encontré en la playa. Son de las criaturas más preciosas que vas a ver en el mar, pero no te dejes engañar aunque parezcan un Pokémon...", expone en sus redes, junto a un vídeo en el que muestra algunos ejemplares que ha encontrado en la playa.

¿Qué especie es?

Pero, ¿de qué especie se trata? Pues nada más y nada menos de que unos dragones azules (Glaucus atlanticus). Estos son unos pequeños moluscos, también conocidos como babosa atlántica, que recibe su nombre por su aspecto, similar a un dragón.

Esta especie es inconfundible por su color, azul y plateado. Pero que su belleza no te atraiga demasiado, porque es venenoso y puede causar irritación en la piel.

Características

Como hemos comentado, este molusco es de pequeño tamaño, pudiendo alcanzar los cuatro centímetros. Su color, azul oscuro en el dorso, con pies plateados y un azul más intenso recorriendo su cuerpo, le permiten camuflarse bajo el mar y pasar desapercibido para posibles depredadores.

Cuenta con seis extensiones laterales, en forma de alas, en las que concentra su veneno. Sin embargo, una curiosidad es que dicho veneno no lo genera por sí mismo, sino que concentra de las especies que ingiere, aunque resulta igual de peligroso para la población en caso de contacto.

Riesgos

De hecho, uno de sus alimentos favoritos es la carabela portuguesa (Physalia physalis), un hidrozoo de similar a una medusa, que cuenta con tentáculos venenosos que provocan dolorosas picaduras en las personas, pudiendo provocar graves efectos en la salud, como problemas respiratorios e intenso dolor.

Así, en caso de que toques un dragón azul, los síntomas pueden ser muy similares a los de la carabela portuguesa.

El vistoso dragón azul. / Pinterest

Curiosidad

Este animal se encuentra, habitualmente, en el fondo del mar, aunque pasa una gran parte de su vida flotando en la superficie y dejándose llevar por la corriente. Para mantenerse en superficie, ingiere burbujas de aire y las almacena en su cuerpo. Una de las curiosidades que destaca de esta especie es que flota al revés, y esto es debido, precisamente, a la burbuja de gas que tiene en su estómago.