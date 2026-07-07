Recta final al calor: Canarias afrontará este miércoles otra jornada asfixiante con máximas de 40 grados

El calor no está listo para abandonar Canarias. Después de una jornada asfixiante en todo el Archipiélago, con máximas que han alcanzado los 39 grados, las Islas vivirán una réplica muy similar este miércoles. Entre alertas y avisos, mañana el Archipiélago afronta la recta final de este episodio con los termómetros aún cerca de los 40 grados, con una ligera capa de calima que emborronará los cielos y el predominio de un aire caliente que corta la respiración.

El intenso calor se ha cebado con dos puntos concretos de Canarias: las cumbres y sur de Gran Canaria y con la zona metropolitana de Tenerife. En esta zona, de hecho, las temperaturas empezaron a subir tanto durante este martes que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tuvo que cambiar su nivel de aviso por peligro meteorológico de amarillo a naranja.

Calor de día y de noche

Los termómetros en estas zonas superaron con creces los 35 grados, convirtiendo a municipios como San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, Tejeda o La Laguna en verdaderos hornos en los que no corría ni un ápice de aire fresco. Las cumbres de San Bartolomé de Tirajana, que venían de sufrir una noche infernal (con temperaturas nocturnas por encima de los 30 grados), se ha convertido en el punto más caluroso de toda Canarias. La zona ha registrado este martes una máxima de 39,1 grados, la más alta de todo el Archipiélago.

San Bartolomé de Tirajana ha sido el punto más caluroso, con 39,1 grados de máxima

El caso de San Bartolomé de Tirajana es un ejemplo de que la peor parte del episodio no está ocurriendo a plena luz del día, sino cuando cae la noche. Y es que durante estos días se están registrando temperaturas mínimas nocturnas "anormalmente" elevadas en gran parte del Archipiélago. La Aemet ha registrado noches tórridas (por encima de los 25 grados) en San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Agüimes (Gran Canaria); en El Pinar (El Hierro), en Arure (La Gomera) y en Haría (Lanzarote).

Las noches tropicales (más de 20 grados) son uno de los factores principales de mortalidad durante las olas de calor o los ascensos térmicos muy acusados. No en vano, cuando las noches no refrescan lo suficiente, el cuerpo es incapaz de termoregularse, por lo que se dificulta mucho el descanso.

El norte y la costa, refugios climáticos

La vertiente norte de las Islas, pese a estar expuesta también al inclemente sol, están viviendo un episodio mucho menos intenso gracias al efecto del alisio. Y es que, aunque los vientos han dejado de soplar con fuerza, aún han sido capaces de mantener una ligera brisa en los pueblos de esta zona. Así, por ejemplo, municipios como Tacoronte, La Victoria y Garachico (Tenerife), Frontera (El Hierro) o La Oliva (Fuerteventura) han registrado máximas de entre 23 y 25 grados. Por otro lado, aquellos que se sitúan cerca de la costa, como Maspalomas (Gran Canaria), también han podido refrescarse gracias a la humedad que arrastra la brisa marina.

La atmósfera se sitúa en modo verano

El intenso calor que ha sufrido el Archipiélago tiene su origen en una configuración atmosférica "habitual en verano". El anticiclón de las Azores –que origina los vientos alisios– se ha desparramado durante los últimos días por lo ancho del Atlántico y Europa. Al encontrarse tan disperso, su intensidad y, por ende, su capacidad para influir en el tiempo en Canarias –generando temperaturas suaves y húmedas– ha mermado.

En este contexto, la dorsal africana, una bolsa de aire caliente, ha aprovechado la contingencia para posarse sobre las Islas, arrastrando todo el calor que lleva meses acumulando el continente vecino.

El jueves empiezan los descensos

Las altas temperaturas no empezarán a remitir hasta el jueves, cuando se espera una "acusada" caída de los valores térmicos. "Se producirá un reemplazo de la masa de aire que permitirá suavizar las temperaturas", indica David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias.

Esta situación se podrá dar porque el alisio –que ha soplado de forma muy débil estos días– volverá a hacer acto de presencia, limpiando la calima y retirando a la dorsal cálida hacia el continente africano. De hecho, para este jueves se mantiene tan solo el aviso amarillo por altas temperaturas en las medianías y cumbres orientadas al sur de Gran Canaria.

Canarias mantiene la alerta

El Gobierno de Canarias, sin embargo, se mantiene en alerta, ya que considera que las temperaturas podrán ser elevadas al menos hasta el viernes. En concreto, el Ejecutivo ha decretado la alerta tanto por temperaturas máximas en todas las Islas como por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Los Cabildos insulares, por su parte, han activado las medidas extraordinarias dentro de sus planes insulares de emergencias para atajar rápidamente un fuego si fuera necesario. Esto supone prohibir la realización de fuego en áreas exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña; de fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona de riesgo, así como las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.