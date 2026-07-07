Canarias registra el mayor refuerzo de plantilla judicial de su historia con 33 plazas de jueces y 8 de fiscales

Canarias tendrá el mayor refuerzo de plantilla judicial de su historia. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 33 plazas de jueces y 8 de fiscales en Canarias, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 11,1% y la fiscal un 5,8%. Las cifras son inéditas, ya que, en un solo año, se crean más plazas judiciales que en la última década (en ese tiempo se crearon 32), destaca el Ejecutivo.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un real decreto se establecerán 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (un 8,5%). Con un segundo real decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños lo ha calificado de "hito histórico" y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales similar y nunca se "había destinado tantos recursos para su modernización". La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

Reparto de plazas en Canarias

En Canarias, de las 33 nuevas plazas judiciales, 21 son para tribunales de instancia, 6 para audiencias provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 3 son de adscripción territorial (movibles en función de la carga de trabajo) y 3 son para Tribunales Superiores de Justicia (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas). Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Arucas, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Arona Granadilla de Abona y Güímar.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son también para órganos de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

Cabe recordar que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo, más eficiente, en palabras del Gobierno, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

Reparto de plazas de Fiscalía

En cuanto a la plantilla fiscal en Canarias, la creación de 8 plazas de fiscales supone una ampliación de la planta fiscal del 5,80% en la comunidad. Las plazas se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

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La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.