Canarias se convierte en un horno: el Gobierno decreta la alerta por temperaturas que rozarán los 40 grados

El calor ya está aquí. Después de un fin de semana de temperaturas suaves que invitaban más a disfrutar de la playa que a resguardarse dentro de casa, Canarias enfrenta una semana donde la sombra, el agua y el viento fresco serán los valores más cotizados. Y es que entre hoy y mañana, el Archipiélago se convertirá en un horno en el que no será raro encontrar temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados de día y de 27 grados de noche. Un pronóstico que ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la alerta por temperturas máximas por un episodio que está cerca de convertirse en la primera ola de calor del verano.

Un sol radiante y el suave aliento del alisio proponían una jornada de transición para este lunes. Los vientos frescos y húmedos aún hicieron ayer que algunos puntos de Canarias estuvieran ajenos al insoportable calor. Sin embargo, soplaban de forma tan débil que parecían haberse rendido ante la inminente llegada de la masa cálida de aire sahariano a las Islas.

Como ya es habitual, las primeras en sentir el embate caliente fueron las islas más cercanas al continente africano. Apenas unas horas después de la salida del Sol, sobre las 10:00 de la mañana, los termómetros de las calles de los municipios situados hacia el centro y cumbres de Gran Canaria –y orientados hacia el sur–, registraban temperaturas por encima de los 31 grados que tan solo unos días antes hubieran sido más comunes del mediodía. Apenas una hora después, los termómetros de la misma zona ya habían llegado a 34 grados.

Este episodio está al límite de convertirse en la primera ola de calor del verano en las Islas

Las medianías y las zonas de cumbres de las islas montañosas, así como en el interior de las islas orientales, son las víctimas principales del intenso bochorno que se dilatará, al menos, hasta el jueves. De hecho, ya este lunes, sobre el mediodía, aunque la mayor parte de Tenerife mantenía temperaturas suaves (por debajo de los 30 grados), la estación del Llano de los Loros, ubicada en San Cristóbal de La Laguna, llegaba a los 35,7 grados.

El anticiclón se 'desparrama' y llega el calor

Una configuración atmosférica "habitual en verano" es la responsable de que esto suceda. El anticiclón de las Azores –que origina los vientos alisios– se hadesparramado durante los últimos días por lo ancho del Atlántico y Europa. Al encontrarse tan disperso, su intensidad y, por ende, su capacidad para influir en el tiempo en Canarias –generando temperaturas suaves y húmedas– ha mermado en los últimos días.

David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Archipiélago, afirma que, en esta ocasión, su influencia no llegará a desparecer, pero será mucho más débil. "Se mantendrán los vientos de componente norte, especialmente por debajo de los 300 y 400 metros en las vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria y el este de La Palma", recalca. Sin embargo, por encima de esa latitud, lo que espera es un calor que irá en progresivo ascenso.

Y lo hará porque la dorsal africana, una bolsa de aire elevada entre dos depresiones, ha aprovechado la circunstancia para adentrarse de lleno en las Islas. Cuando se encuentra en su posición habitual, el continente africano, esta dorsal es la que permite que las condiciones meteorológicas sean estables, caracterizadas por la ausencia de precipitaciones y cielos despejados y, además, crea una barrera que impide que las borrascas al lugar en el que se encuentra. Sobre Canarias, también arrastra el intenso calor que acumula durante todo el año el continente africano.

Esta vez, sin embargo, el calor ha llegado sin la compañía de la calima. Al menos no en un volumen tan ingente como para ocasionar problemas de salud ni enturbiar los cielos. "La calima es ligera en altura, por lo que tiene poca influencia", sentencia Suárez.

Máximas de entre 36 y 37 grados

Ante la escalada de temperaturas que en la Península ya ha adquirido la consideración de ola de calor, el Gobierno de Canarias ha activado la alerta por temperaturas máximas y la Aemet los avisos amarillos y naranjas en todas las Islas para el martes y miércoles. En la provincia oriental, es decir Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, el peligro será importante, y ante la posibilidad de que los termómetros lleguen a los 37 grados, la Aemet ha activado el aviso naranja en las tres islas.

No obstante, el modelo de predicción europeo (el ECMWF) concluye que hay zonas de Gran Canaria en las que hará mucho más calor. Ejemplo de ellos son los altos de San Bartolomé de Tirajana, que podrían alcanzar los 39 grados a las 14:00 horas.

La Aemet también ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas el martes y el miércoles en la capital y el sur de Tenerife, el norte de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el oeste y cumbres de La Palma. Aunque la Aemet considera que el peligro será más bajo en estas zonas, las temperaturas que se alcanarán están al límite del aviso naranja. En concreto, se espera que se lleguen a los 36 grados.

Noches a 26 grados

Sin embargo, la peor parte del episodio no llegará de día, sino de noche. Y es que durante el episodio también se prevén temperaturas mínimas nocturnas sean "anormalmente" elevadas. Una situación que afectará especialmente en las medianías y cumbres de las vertientes sur y oeste de las islas montañosas, y en el interior de la mitad sur de las islas orientales.

Las noches tropicales (más de 20 grados) son uno de los factores principales de mortalidad durante las olas de calor o los ascensos térmicos muy acusados. No en vano, cuando las noches no refrescan los suficiente, el cuerpo es incapaz de termoregularse por lo que dificulta mucho el descanso.

Ya durante la noche del domingo al lunes, algunos puntos, como Cuevas del Pinar en Gran Canaria o Las Mercedes en Tenerife, registraron temperaturas nocturnas siempre por encima de los 27 y los 23,5 grados, respectivamente. "Y durante a los próximos días, esto irá a más", sentencia Suárez.

Alerta por incendios

Pero la salud de la población no es lo único que importa, pues este incesante calor también puede ser la chispa que avive un incendio en las Islas. Por esta razón, el Gobierno de Canarias decretó ayer también la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La situación se mantendrá, al menos, hasta el viernes, cuando se prevé un descenso progresivo de las temperaturas, aún pendiente de confirmación en función de la evolución de los modelos meteorológicos. Sin embargo, la Aemet prevé que a partir del jueves ya se empiecen a notar "descensos acusados" de las temperaturas.

De hecho, los Cabildos han activado las medidas extraordinarias dentro de sus planes insulares de emergencias para atajar rápidamente un fuego si fuera necesario. Esto supone prohibir la realización de fuego en áreas exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña; de fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona de riesgo, así como las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.