Azucenas, jairitas y cachimbas: las palabras y la memoria que alimentan la literatura canaria

La memoria puede esconderse en una palabra. En el olor de las azucenas, en el sonido de una jairita, tal y como los pastores llamaban antes a sus cabras, o en voces como ‘nailas’, ‘papaya’ o ‘cachimba’. Todos esos términos son capaces de devolver a la infancia a escritoras canarias como Daniela Martín Hidalgo, Alicia Llarena o Juli Mesa, que han protagonizado el primero de los tres Encuentros Literarios de Mujeres Escritoras Canarias, en el marzo del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna que se ha desarrollado en la Casa Anchieta en la tarde de este martes 7 de julio. La jornada se desarrolló como una invitación a descubrir cómo la literatura no solo conserva los recuerdos, sino que los transforma y les da nuevos significados.

Moderado por la filóloga Marta García Acevedo, el encuentro abrió un ciclo de tres sesiones dedicadas a la creación literaria contemporánea en las Islas. Tras la primera, centrada en la memoria, las próximas semanas abordarán el territorio y la diversidad, en colaboración con la Universidad de La Laguna y la Fundación CajaCanarias. La iniciativa se completa, además, con la exposición Constelación de escritoras canarias. Voces para un archipiélago, que reúne a autoras de distintas generaciones y reivindica su aportación a las letras del Archipiélago, también en la Casa Anchieta.

Herramienta literaria

"La literatura no solo recuerda, sino que selecciona y reinterpreta", señaló Marta García Acevedo al inicio del diálogo. A su juicio, hablar de memoria desde la escritura supone hablar también "del territorio, de las voces silenciadas y de las experiencias", una idea que ilustró con la novela Mararía, de Rafael Arozarena, como ejemplo de un relato construido desde la memoria colectiva. Precisamente, las tres escritoras invitadas coincidieron en que la creación literaria ha ido ampliando sus particulares miradas, desde lo íntimo hacia lo compartido.

Las autoras abren un diálogo sobre territorio, identidad y patrimonio desde las Islas

Daniela Martín Hidalgo explicó que comenzó escribiendo desde una memoria fragmentada: "He empezado a trabajar desde la parte biográfica, donde la búsqueda de esa memoria estaba rota y había huecos, y debía lidiar constantemente con ese vacío". Sin embargo, reconoció que su proceso creativo ha ido evolucionando hacia la memoria colectiva porque "la literatura construye memoria colectiva, ya que nuestro presente es la memoria del futuro de alguien", afirmó. Para la autora, "la memoria tiene un elemento importante, que es el vínculo. Tiene mucho que ver con el espacio y con compartir con personas con las que tenemos lazos emocionales".

De lo particular a lo colectivo

También Alicia Llarena describió ese tránsito desde lo personal hacia una dimensión común. "La poesía que escribía al principio tenía que ver con la biografía, la genealogía, la familia y la infancia", pero, con el paso del tiempo, explicó, comenzaron a aparecer en sus textos acontecimientos que marcaron a toda una sociedad, como el confinamiento o la erupción volcánica de La Palma. "Sin pretensión de hacer nada colectivo, son cosas que al final nos afectan a todos". Para la escritora, ese cambio también responde al paso de los años y la madurez: "Poco a poco, vamos dejando de mirarnos el ombligo para conectar con lo colectivo". En su opinión, "la poesía es la memoria emocional de los seres humanos, el poso donde se va sedimentando el conocimiento de la condición humana".

Las tres escritoras participantes en el primer encuentro. / María Pisaca

Desde otra perspectiva, Juli Mesa situó el lenguaje en el centro de su reflexión. "Lo que me interesa realmente es la construcción del lenguaje", y eso se explica, en parte, porque ella procede de las artes visuales. De hecho, su primer poemario, Soo, nació mientras observaba el deterioro de la memoria de su abuela: "La poesía me permitía trabajar con un lenguaje en descomposición, que es donde radica el interés de la memoria".

Patrimonio

La apertura del ciclo contó también con la participación del concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Cordobés Sánchez, quien destacó el simbolismo de celebrar el encuentro en la Casa Anchieta. "Este edificio encarna la memoria histórica de nuestro municipio y albergará el primer centro de interpretación de Canarias dedicado a José de Anchieta". Además, subrayó que "el patrimonio no solo lo heredamos, sino que lo continuamos construyendo" y concluyó que, precisamente, "literatura y patrimonio son formas de ordenar un territorio".

La Casa Anchieta inaugura un ciclo con creadoras de distintas generaciones

Por su parte, la directora de Área Social y Cultural de la Fundación CajaCanarias, Clara Games, defendió la literatura como una herramienta para comprender el presente, ya que "siempre ha sido un espacio desde el que las ciudades escriben su memoria, entienden su presente y avanzan su futuro". Por su parte, la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, Isabel Castells, destacó el carácter intergeneracional del programa, en el que cada sesión estará moderada por una estudiante universitaria y reúne a autoras de distintas trayectorias. De este modo, el ciclo continuará durante las dos próximas semanas con sendos encuentros dedicados al territorio y la diversidad, consolidando un espacio en el que la literatura canaria dialoga con la memoria, el paisaje y las múltiples voces que construyen la identidad de las Islas.