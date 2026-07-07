Andrea Allgayer explora el cuerpo y la materia en su nueva exposición en la SAC

La Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife (SAC) presenta la exposición individual de la artista Andrea Allgayer. Bajo el título Sabes que nunca lo haría, la muestra reúne un conjunto de obras que ahondan en la investigación de la creadora, en torno a los nuevos significados y la lógica matérica de los objetos cotidianos y los materiales industriales. La exposición, comisariada por Dalia de la Rosa y Javier Sicilia, estará abierta al público desde el viernes 10 de julio, a las 12:00 horas y hasta el 11 de septiembre con acceso libre y gratuito.

El proyecto se articula a partir de dos espacios interconectados. En el primero, Allgayer reúne una selección de piezas creadas entre 2024 y 2025 que dialogan y resuenan directamente con la gran instalación que da título a la muestra, lo que completa así el cuerpo de trabajo en el que la creadora se encuentra inmersa actualmente.

El cuerpo

Lejos de proponer un trabajo de contemplación estática, Andrea Allgayer pone al cuerpo en el centro del espacio. En la instalación principal, la artista emplea recursos como la traducción visual y espacial de dinámicas propias de la música con circulación social y despliega en la sala lo que la artista define como "arquitectura vibrante".

Una de las piezas de la exposición. / ED

La propuesta de Allgayer explora el terreno fronterizo donde la poesía se cruza con la energía del breakbeat, conectando al mismo tiempo realidades equidistantes como las metrópolis y las periferias barriales. A su vez, mediante la presencia del texto, la obra apela a un cuerpo que se dobla ante las vivencias que las palabras no logran abarcar por sí solas.

La artista

Andrea Allgayer (Santa Cruz de Tenerife, 1999) es Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración por la Escuela Fernando Estévez. En la actualidad compagina su labor como artista con los estudios del grado en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. Su práctica artística se fundamenta en su interés por la poesía y los nuevos materialismos, lo que le lleva a buscar constantemente relaciones formales y lingüísticas entre objetos y metodologías basadas en el ritmo.

Durante su carrera ha participado en numerosas exposiciones colectivas y certámenes, y ha obtenido galardones destacados como el Best Institutional Proposal 2025, que recibió en la primera edición de la University Art Biennal de Palma de Mallorca. El mismo año, también realizó la residencia Carta de ajuste en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.