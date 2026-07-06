Torres lamenta que Canarias pierda 166 millones por "agachar la cabeza" ante Feijóo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó este lunes de "lamentable" la decisión de la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, de votar en contra del mecanismo de estabilidad propuesto por el Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Torres advierte que este posicionamiento tendrá consecuencias económicas directas para el Archipiélago, cuantificando en 166 millones de euros los recursos que Canarias perderá entre los años 2027, 2028 y 2029 si estos objetivos no salen adelante.

Órdenes de Feijóo

El ministro subrayó que la propuesta rechazada por el Partido Popular es sustancialmente mejor que las anteriores. Según detalló, el nuevo mecanismo permite llegar hasta un 4% en la regla de gasto, una cifra superior al 3,5% ante el cual la propia consejera Asián se había abstenido previamente.

Para Torres, no existe una justificación técnica para este cambio de postura, sino una motivación estrictamente partidista. "El Partido Popular agacha la cabeza ante Feijóo y lo que se le ordena lo ha hecho hoy la consejera de Hacienda", afirmó el ministro, asegurando que la formación conservadora prefiere buscar una "derrota del Gobierno de España" antes que permitir una mejora en la financiación de los servicios básicos esenciales para la ciudadanía canaria.

Fractura en el pacto de Gobierno de Canarias

Ángel Víctor Torres también puso el foco en la contradicción interna que este voto genera en el Ejecutivo regional. El ministro recordó que Coalición Canaria (CC) votó a favor en el Congreso de los Diputados de una propuesta que, "siendo buena, era peor que la que hoy se ha propuesto".

Esta disparidad de criterios evidencia, a juicio del ministro, una "fractura en el Gobierno de Canarias", donde una parte del gabinete (CC) apoyó objetivos fiscales menos ambiciosos a nivel nacional, mientras que la otra (PP) rechaza ahora en el Consejo una regla de gasto más beneficiosa siguiendo directrices de Madrid.

Impacto en el conjunto del país

El ministro recordó que lo que estaba en juego en el Consejo no solo afecta a las islas, sino que supone un reparto de 6.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas. Torres insistió en que el voto en contra de las autonomías del PP supone dar la espalda a fondos que podrían destinarse íntegramente a sanidad, educación y servicios sociales.

"Tendrá que explicar el Partido Popular qué es lo que ha hecho hoy", sentenció Torres, lamentando que se pierda la oportunidad de contar con "más capacidad para gastar" en un momento en el que las normas de la Unión Europea permiten una mayor flexibilidad fiscal que el Estado ha intentado trasladar a las regiones.