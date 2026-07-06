The Martinez Brothers liderará la experiencia inmersiva del Festival Mappa

El Festival Mappaavanza en su propuesta artística para 2026 y completa el cartel de Water, la que será la segunda cita de su trilogía inspirada en los elementos de la naturaleza. Tras el éxito alcanzado por Fire, que agotó todas sus entradas y marcó el inicio de esta nueva etapa del proyecto, el anfiteatro del Siam Park, en Adeje, volverá a convertirse el próximo viernes 10 de julio en el escenario de una experiencia inmersiva donde la música electrónica, la arquitectura y la naturaleza se fundirán bajo el concepto del agua.

The Martinez Brothers encabeza el cartel en esta ocasión. Se trata de uno de los dúos más influyentes y respetados de la escena electrónica internacional. El dúo neoyorquino formado por Chris y Steve Martinez liderará una noche que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del house y el techno contemporáneo. De este modo, Tenerife vuelve a consolidarse como uno de los destinos de referencia para la música electrónica en el Atlántico.

Cristina Lazic

A ellos se suma la artista italiana Cristina Lazic, una de las productoras y DJ con mayor proyección dentro de la escena underground europea. Reconocida por su elegante mezcla de house profundo, minimal y sonidos orgánicos, Lazic se ha posicionado en algunos de los clubes y festivales más importantes del continente gracias a una propuesta sofisticada y de gran personalidad.

El cartel incorpora también al británico Dean Turnley, nombre habitual en las cabinas más prestigiosas de Ibiza y figura emergente dentro del circuito internacional. Su estilo, caracterizado por grooves envolventes y una cuidada selección musical, encaja plenamente con la atmósfera inmersiva que plantea esta edición de Mappa.

Actuaciones conjuntas

Junto a ellos estará Gaskin, uno de los artistas más sólidos de la nueva generación del house británico. Con lanzamientos en sellos de referencia y actuaciones en algunos de los eventos más importantes de Europa, su presencia aporta una dosis de energía y frescura a una programación diseñada para mantener una narrativa sonora coherente desde el inicio hasta el cierre del evento.

El apartado internacional se completa con Rossko y Seb Zito, dos nombres fundamentales dentro de la escena underground europea. Ambos artistas comparten una trayectoria ligada a algunos de los clubes y festivales más influyentes del continente, y su actuación conjunta promete convertirse en uno de los momentos más especiales de la noche gracias a su capacidad para construir sesiones largas, dinámicas y profundamente conectadas con la pista de baile.

Talento local

Como representación del talento local, Mappa contará además con la participación de Alex Wellmann e Iva Dive, dos artistas vinculados al crecimiento y consolidación de la escena electrónica canaria, que serán los encargados de aportar la identidad local a una programación marcada por la calidad artística y la diversidad sonora.

La edición Water supone la continuidad de una narrativa conceptual que explora la relación entre la música electrónica y las fuerzas de la naturaleza. Si el fuego representó la energía y la intensidad en la primera entrega de la trilogía, el agua se presenta ahora como símbolo de fluidez, conexión y transformación. Todo ello se desarrollará nuevamente en el característico formato 360 grados de Mappa, con la cabina situada en el centro del recinto, eliminando las barreras tradicionales entre artistas y público para crear una experiencia colectiva más cercana e inmersiva. Mappa cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Juventud Canaria y Fundación IDEO.