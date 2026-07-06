Salvamento Marítimo rescata a 53 migrantes, cinco de ellos menores, al noreste de Lanzarote
El rescate se produjo este domingo por la tarde y los migrantes fueron desembarcados en el muelle de Arrecife
Efe
Salvamento Marítimo rescató este domingo por la tarde a 53 personas, entre ellas cinco menores y tres mujeres, a las que desembarcó horas después en el muelle de Arrecife, la capital de Lanzarote.
El rescate de estos migrantes se produjo después de que los servicios de emergencia fueran alertados a las 18:22 horas de la presencia de una embarcación precaria al noreste de los Jameos del Agua, en el municipio de Haría, al norte de la isla, según han detallado este lunes a EFE fuentes del 112.
Tras socorrer a todos los integrantes de esta expedición, Salvamento Marítimo los condujo al muelle de Los Mármoles, en Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23:30 horas.
Una vez en tierra, efectivos del Servicio de Urgencias Canario evacuó al hospital de la isla a dos hombres que presentaban patologías leves
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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