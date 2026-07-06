Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAlojamiento singular en CanariasMisa solidaria por VenezuelaJosé Manuel BermúdezAlquileres en CanariasUn sueño cumplido
instagramlinkedin

Salvamento Marítimo rescata a 53 migrantes, cinco de ellos menores, al noreste de Lanzarote

El rescate se produjo este domingo por la tarde y los migrantes fueron desembarcados en el muelle de Arrecife

Imagen de archivo. Servicios de emergencias atienden a varios migrantes en Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote).

Imagen de archivo. Servicios de emergencias atienden a varios migrantes en Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote). / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo rescató este domingo por la tarde a 53 personas, entre ellas cinco menores y tres mujeres, a las que desembarcó horas después en el muelle de Arrecife, la capital de Lanzarote.

El rescate de estos migrantes se produjo después de que los servicios de emergencia fueran alertados a las 18:22 horas de la presencia de una embarcación precaria al noreste de los Jameos del Agua, en el municipio de Haría, al norte de la isla, según han detallado este lunes a EFE fuentes del 112.

Tras socorrer a todos los integrantes de esta expedición, Salvamento Marítimo los condujo al muelle de Los Mármoles, en Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23:30 horas.

Noticias relacionadas

Una vez en tierra, efectivos del Servicio de Urgencias Canario evacuó al hospital de la isla a dos hombres que presentaban patologías leves

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido un joven tras circular a gran velocidad y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en Tenerife
  2. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Si Bad Bunny nos hace un descuento del 50%, a lo mejor lo traeríamos para el Carnaval
  3. Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
  4. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Tras la visita del papa, me gustaría que viniesen María Corina Machado o Giorgia Meloni
  5. El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
  6. La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo
  7. Los motoristas de Tenerife piden mantener abiertas dos rutas históricas del Teide
  8. Un viaje entre la novelería y el trabajo: al sur en guagua de dos pisos

El alojamiento más singular de Canarias: una casa sobre un acantilado de El Hierro donde solo se puede reservar por carta

El alojamiento más singular de Canarias: una casa sobre un acantilado de El Hierro donde solo se puede reservar por carta

La astrofísica en Canarias como ciencia y motor de desarrollo económico

La astrofísica en Canarias como ciencia y motor de desarrollo económico

Salvamento Marítimo rescata a 53 migrantes, cinco de ellos menores, al noreste de Lanzarote

Salvamento Marítimo rescata a 53 migrantes, cinco de ellos menores, al noreste de Lanzarote

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Juan Lluhí: «El Gobierno ha acordado contestar a la violencia con la violencia»

Juan Lluhí: «El Gobierno ha acordado contestar a la violencia con la violencia»

Las mancomunidades de los cabildos canarios formularán el proyecto de Estatuto de Autonomía

Las mancomunidades de los cabildos canarios formularán el proyecto de Estatuto de Autonomía

Numerosas detenciones de fascistas, comunistas y socialistas en Madrid y Asturias

Numerosas detenciones de fascistas, comunistas y socialistas en Madrid y Asturias

La representación obrera de la Comisión Mixta elaborará el dictamen del problema de los tabacos canarios

La representación obrera de la Comisión Mixta elaborará el dictamen del problema de los tabacos canarios
Tracking Pixel Contents