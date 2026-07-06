Jela y Cristina Mahelo firman Jable, la propuesta que une folclore canario y latinoamericano para el Festival Boreal

El Festival Boreal cierra la programación musical de su edición de 2026 con nuevas incorporaciones que refuerzan su identidad como espacio de encuentro cultural, experimentación sonora y diálogo entre territorios. La cita, que se celebrará los próximos 18 y 19 de septiembre en Los Silos, volverá a situar a Tenerife en el mapa de los festivales comprometidos con la diversidad musical y la creación contemporánea. Entre las propuestas destacadas de esta edición se encuentra el estreno absoluto de Jable, un proyecto concebido específicamente para el festival por las artistas tinerfeñas Jela y Cristina Mahelo. La iniciativa surge a partir de una invitación directa del festival y representa una apuesta clara por la creación original y el trabajo colaborativo dentro de la escena canaria.

Tanto Jela como Mahelo llevan ya un tiempo desarrollando sus proyectos en solitario y han publicado sendos trabajos discográficos en su tierra de origen. Más allá de la música, las une actualmente la amistad, que ha hecho muy sencillo desarrollar ahora este proyecto propuesto por el Festival Boreal. Así, Jela explica que la conexión con Cristina Mahelo no es reciente ya que ambas artistas mantienen una relación personal y creativa desde hace años. "Somos amigas desde hace muchísimo tiempo, antes de nuestros proyectos. Nos hemos visto crecer, tomar decisiones e incluso hemos protagonizado algunos karaokes en el coche, que yo creo que también nos han definido", comentan entre risas.

Inquietud compartida

El origen de Jable responde a una inquietud compartida por ambas creadoras que deseaban construir algo conjunto que trascendiera colaboraciones puntuales. La oportunidad llegó con la propuesta de Boreal porque "nos dieron la oportunidad de hacer un concierto juntas y pensamos que, en lugar de hacer un ‘copia y pega’ de nuestros proyectos, debíamos crear algo desde cero", relata Jela. La idea fue bien recibida, tanto por el equipo del festival como por las propias artistas, dando lugar a una propuesta completamente nueva.

El proyecto se plantea como una formación abierta y multidisciplinar que reunirá a músicos de distintas procedencias dentro del Archipiélago. "Jable es un espacio comunitario abierto, donde vamos a coincidir varios músicos de Canarias y va a dar lugar a una combinación bastante interesante de sonidos, voces y elementos", detalla Jela.

Trabajo conjunto previo

El proceso de trabajo ya está en marcha, con la mayor parte del equipo asentado en Tenerife, lo que facilita los ensayos y la coordinación. "Estamos marcando un ritmo que nos permita plasmar todo lo que imaginamos en el escenario. Aún no estamos en la fase de estrés, pero sí trabajando para llegar con el mejor espectáculo posible", afirma la tinerfeña que, al igual que Mahelo, ya ha tenido la oportunidad de actuar en Los Silos en ediciones anteriores del festival.

La selección de los integrantes no ha respondido a un casting convencional, sino a vínculos personales y afinidades artísticas. "Lo bonito es que todos son amigos. Nos movemos en espacios donde la música es el eje y acabas conociendo a gente maravillosa, por lo que fue muy natural pensar quién encajaba en cada parte del proyecto", explican las cabezas visibles de la propuesta.

Sonidos

En cuanto a la propuesta sonora, Jable se articula en torno al diálogo entre Canarias y Latinoamérica, dos territorios históricamente conectados. "Para mí, Jable es ese diálogo constante entre las dos orillas, entre lo que parece diferente pero no lo es tanto. Queremos hacer un trabajo de rescate de folclores de ambas tierras y traerlos a un punto actual, sin perder el respeto a las tradiciones", señala Jela.

El proyecto busca reinterpretar repertorios tradicionales desde una perspectiva contemporánea, incorporando nuevas producciones y lenguajes musicales actuales. "Es una mezcla entre rescatar lo antiguo y crear cosas nuevas. Darle una vuelta y hacerlo nuestro", resume.

Más allá de Boreal

Más allá del estreno en el Festival Boreal, las artistas confían en que Jable tenga continuidad. "Es un proyecto que nos hace mucha ilusión porque reúne lo que más nos gusta" y, en este sentido, Jela destaca la complementariedad de las influencias de cada una. Mientras que a Mahelo le apasiona el folclore canario, a ella, además, del rap, le encanta el folclore latinoamericano y por eso Jable se ha convertido en la oportunidad perfecta de unir ambos mundos.

La amistad une a las dos artistas desde mucho antes de que dieran forma a este novedoso proyecto

El trasfondo del proyecto también incorpora una reflexión sobre la identidad y la migración. "Queremos hablar de ese vínculo entre el Archipiélago y Latinoamérica, de cómo aquí todas somos nietas y bisnietas de migrantes", y por eso creen que su discurso va a ser capaz de conectar con mucha gente".

Trabajo de estudio

Aunque el estreno será en directo, la intención es que Jable también tenga recorrido discográfico. "Nos gustaría hacer un proceso de grabación en estudio para que no se quede solo en el directo; que quede constancia y se pueda escuchar en plataformas", explica Jela, quien también subraya el crecimiento del sector musical en Canarias como una oportunidad para impulsar este tipo de iniciativas.

Se dan cita músicas tradicionales y ritmos actuales y esperan plasmar en un disco

Sobre el escenario del Festival Boreal, Jable contará con una formación amplia, que podría rondar la decena de integrantes, lo que anticipa un espectáculo dinámico y colectivo y, sobre todo, divertido. Así, el estreno de Jable se perfila como uno de los momentos más esperados de esta nueva edición de la cita musical y se consolida como una apuesta por la creación local, el mestizaje cultural y la innovación artística. Así, con propuestas como esta, el Boreal continúa reafirmando su papel como plataforma de referencia para proyectos que exploran nuevas formas de entender la música desde la raíz, el territorio y la conexión entre culturas.