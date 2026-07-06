El Gobierno de Canarias abre la convocatoria de las becas para estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores para el curso 2026-2027: fechas y condiciones
La convocatoria del Gobierno de Canarias para el curso 2026-2027 cuenta con 10,5 millones de euros, eleva la ayuda de residencia hasta los 3.000 euros y podrá solicitarse durante un mes.
Adolfo Rodríguez
El Gobierno de Canarias ha convocado las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2026-2027, dirigidas al alumnado universitario y, como principal novedad, también a quienes cursen enseñanzas artísticas superiores en centros públicos del Archipiélago. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, está dotada con 10,5 millones de euros y vuelve a adelantar sus plazos para facilitar la planificación del próximo curso.
Más tiempo para planificar el curso
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC. La tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, donde el alumnado deberá formalizar la petición y aportar la documentación correspondiente.
La medida busca que estudiantes y familias conozcan con mayor antelación las ayudas disponibles antes del inicio del curso. En este sentido, la convocatoria consolida el adelanto del calendario aplicado en los últimos años: pasó de publicarse en septiembre en 2023, a agosto en 2025 y ahora en julio de 2026.
Las artísticas superiores entran en el sistema de becas
Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación, por primera vez, de las enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos al sistema autonómico de becas. Con ello, el Ejecutivo canario amplía el alcance de estas ayudas y reconoce estos estudios dentro del marco de apoyo público a la educación superior.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que esta incorporación responde al compromiso de “reconocer plenamente estos estudios” y garantizar que su alumnado disponga de las mismas oportunidades de apoyo que el resto de estudiantes de educación superior en Canarias.
Ayudas para matrícula, residencia y transporte
La convocatoria mantiene ayudas destinadas a cubrir gastos de matrícula, residencia, transporte y discapacidad, con el objetivo de que la situación económica no condicione la continuidad formativa del alumnado. Entre las mejoras de este curso destaca el incremento de la ayuda de residencia, que sube hasta los 3.000 euros.
Además, se mantienen las ayudas por excelencia académica y la denominada “segunda oportunidad”, dirigida a estudiantes que reorientan su itinerario formativo. La convocatoria también revisa los umbrales de renta y patrimonio para facilitar que un mayor número de personas pueda acceder a estas becas.
El aviso de Jafeth Alonso en redes
La apertura del plazo también ha sido recordada en redes sociales por Jafeth Alonso Estupiñán, Director General de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, que compartió la convocatoria en Instagram animando al alumnado a estar pendiente de la fecha de inicio. “Recuerda, el plazo se abre mañana”, señalaba en una historia acompañada del cartel informativo del Gobierno de Canarias.
Para resolver dudas, el Ejecutivo autonómico mantiene habilitado el servicio de información 012, así como los teléfonos 922 470 012 y 928 301 012, incluidos en la comunicación oficial de la convocatoria.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Herido un joven tras circular a gran velocidad y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en Tenerife
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Si Bad Bunny nos hace un descuento del 50%, a lo mejor lo traeríamos para el Carnaval
- Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Tras la visita del papa, me gustaría que viniesen María Corina Machado o Giorgia Meloni
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
- La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo
- Los motoristas de Tenerife piden mantener abiertas dos rutas históricas del Teide
- El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita