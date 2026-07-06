Decor Internacional obtiene la exclusividad de Kave Home para Canarias e impulsará su expansión con tiendas físicas y venta online

Decor Internacional inicia una nueva etapa de crecimiento tras alcanzar un acuerdo con Kave Home por el que obtiene la exclusividad para el desarrollo de la marca en Canarias. La compañía tinerfeña, con más de 50 años de trayectoria en el sector del mobiliario, la decoración y el interiorismo, liderará su implantación en el Archipiélago mediante un modelo que combina expansión física, canal online y servicio para clientes particulares y profesionales.

Kave Home es una firma internacional de mobiliario, decoración y accesorios para el hogar, con un enfoque de diseño contemporáneo y funcional. Su catálogo abarca salones, comedores, dormitorios, terrazas, espacios de trabajo y proyectos completos de interiorismo.

DECOR INTERNACIONAL OBTIENE LA EXCLUSIVIDAD DE KAVE HOME / El Día

La elección de Decor Internacional responde a su experiencia en el mercado canario para integrar exposición física, asesoramiento, capacidad operativa y logística en un entorno insular complejo, además de una atención personalizada. Todo ello consolida su papel en el desarrollo de la marca en el Archipiélago.

Con presencia en Tenerife a través de sus tiendas en La Orotava, Santa Cruz de Tenerife y Adeje, la compañía afronta ahora su expansión regional con la apertura de nuevas tiendas en Tenerife y Gran Canaria, además de una plataforma de venta online que permitirá acceder al catálogo de Kave Home con envíos a todas las islas.

DECOR INTERNACIONAL OBTIENE LA EXCLUSIVIDAD DE KAVE HOME / El Día

El acuerdo refuerza también la división Contract de Decor Internacional, que ampliará su capacidad para desarrollar proyectos de interiorismo en hoteles, apartamentos turísticos, oficinas, restaurantes y espacios comerciales, combinando el diseño de Kave Home con la experiencia técnica de la empresa.

La presencia de Kave Home ya se ha materializado en espacios Shop-in-Shop dentro de las tiendas de Decor Internacional, concebidos como ambientes de inspiración donde el cliente puede conocer la propuesta de la marca. La firma mantiene, además, un compromiso con la sostenibilidad a través de materiales responsables, maderas certificadas FSC y tejidos reciclados.

DECOR INTERNACIONAL OBTIENE LA EXCLUSIVIDAD DE KAVE HOME / El Día

“Obtener la exclusividad de Kave Home para Canarias supone un hito para nuestra compañía. Queremos desarrollar la marca en todo el Archipiélago con nuevas tiendas en Tenerife y Gran Canaria, una plataforma online adaptada al mercado canario y un servicio cercano y profesional”, señala el CEO de Decor Internacional.

Con este acuerdo, Decor Internacional refuerza su posición en el sector del mobiliario, la decoración y el interiorismo en Canarias, impulsando un plan de crecimiento basado en expansión física, digitalización e innovación.