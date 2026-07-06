Conciertos gratuitos y escenarios patrimoniales marcan la cuarta edición del Festival de Música de Aguere

Diferentes rincones de La Laguna se preparan para acoger una nueva edición del Festival Internacional de Música de Aguere, una cita que en apenas cuatro años ha logrado consolidarse como uno de los eventos culturales más relevantes del municipio. Durante el presente mes de julio, distintos espacios patrimoniales, como conventos, iglesias o edificios históricos, se transformarán en escenarios abiertos al público para acoger conciertos gratuitos y reforzar, de este modo, el vínculo entre la música y el patrimonio. Todo ello con un marcado acento internacional, puesto que diferentes nacionales se dan cita en las exhibiciones y la parte formativa.

El joven director del festival, Daniel Molina, indica que el objetivo de esta cita desde sus comienzos ha sido el de ir más allá de un simple ciclo de conciertos: "Queríamos aportar una propuesta cultural de calidad a La Laguna y crear un espacio de encuentro entre artistas, estudiantes de música y público. No queríamos hacer solo una programación de conciertos, sino un festival con entidad propia". De este modo, el festival combina recitales con cursos formativos, un concurso internacional y la actividad de su orquesta residente.

Formación

"La dimensión educativa es uno de los aspectos más destacados", expresa Molina, quien recuerda que este festival ofrece a jóvenes intérpretes de diferentes nacionalidades la oportunidad de trabajar con grandes profesionales. En esta ocasión, esta sección ha despertado un notable interés internacional, con participantes de países como Japón, Polonia o Rumanía, además de aspirantes en lista de espera procedentes de ciudades como Ámsterdam, París o Budapest. Por otro lado, en esta edición, el concurso estará dedicado al canto.

Molina habla del interés que despierta esta iniciativa entre músicos internacionales, que no dudan en repetir año tras año en la parte formativa de la cita. Así, muchos profesionales europeos ven una oportunidad única en esta iniciativa, que ofrece interesantes becas para compartir formación con grandes profesionales del sector en un entorno único como Canarias. En este caso, el maestro invitado en el Curso de Dirección Orquestal es Borja Quintas.

Obras de estreno

Otro de los pilares del proyecto es su orquesta residente, creada para dar respuesta a las dificultades que existen en Canarias para impulsar este tipo de agrupaciones. "No es solo una oportunidad para los jóvenes directores, sino también para los músicos", indica el director, quien recuerda que en esta ocasión la orquesta será la encargada de protagonizar el concierto de clausura, que tendrá dos entregas, en la Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas y en la Iglesia de San Bartolomé de Tejina.

Presentación del Festival Internacional de Música de Aguere. / ED

Por su parte, la inauguración de esta cuarta edición contará con un concierto especial que incluirá el estreno de una obra de la compositora canaria Laura Vega, Ni neu (2018), además del Trío nº 2 en Si menor, Op. 76 de Joaquín Turina y una adaptación de la suite sinfónica Shéhérazade, a cargo de Pablo Díaz.

Vertiente social

El director también resalta el compromiso social del festival, que este año colabora con la Asociación Párkinson Tenerife para que los usuarios puedan disfrutar de algunos conciertos, asistir a ensayos y conocer a los artistas. "La música puede ser una herramienta para crear vínculos", indica Molina quien recuerda la gratuidad de los recitales porque "la programación está pensada para llegar a la mayor cantidad de personas posible".

Los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en espacios culturales y religiosos

De este modo, el Festival Internacional de Música de Aguere muestra un firme compromiso con la formación, la creación contemporánea y la proyección internacional y combina en su programación la excelencia artística, el acceso gratuito y la vocación pedagógica para conectar a la ciudadanía con la música y proyectar el talento emergente.

Cita consolidada

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo, destaca la evolución del evento y su creciente impacto y subraya, además, el valor de los espacios que acogen la programación: "Conventos, iglesias, espacios culturales y edificios históricos se convierten en lugar de encuentro con la música".

Por su parte, el director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Conrado Álvarez, valora el impulso joven detrás de la iniciativa y destaca al mismo tiempo la importancia de la descentralización cultural, puesto que este festival llega a las periferias del municipio. Asimismo, remarca el equilibrio entre exhibición y formación.