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Canarias destinará 86,6 millones a la compra de medicamentos por el sistema dinámico de adquisición

Se adquirirán productos elaborados mediante procesos industriales, como la albúmina o diversos concentrados de factores de coagulación, esenciales para el tratamiento de hemofilias u otras coagulopatías

Una farmacéutica con medicamentos.

Una farmacéutica con medicamentos. / EL PERIODICO

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Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes a la Consejería de Sanidad a la realización de un gasto por importe de 86.650.386 euros para la contratación para un suministro de medicamentos destinado a las gerencias hospitalarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición (SDA).

Los medicamentos incluidos en este suministro son productos elaborados mediante procesos industriales, entre ellos destacan la albúmina, diversos concentrados de factores de coagulación, preparados antianémicos, inmunoglobulinas de origen humano y toxina botulínica, que son esenciales para el tratamiento de numerosas patologías, como el tratamiento de hemofilias y otras coagulopatías.

La adquisición de este tipo de productos farmacéuticos, de uso corriente y continuado en el tiempo, requiere de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades del mercado, la distribución y la variabilidad de las formas de presentación y concentraciones, como el SDA, que permite ajustar las compras a las necesidades asistenciales reales.

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El período de vigencia del sistema dinámico que se establecerá para este suministro será de dos años, con posibilidad de prórroga por tres más, hasta alcanzar un máximo de cinco años. Durante ese tiempo, podrán adjudicarse y formalizarse los contratos específicos que resulten necesarios por los nueve hospitales del SCS.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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