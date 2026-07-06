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Más ayuda para la comunidad canaria en Venezuela

El Gobierno canario aprueba una partida de 1,8 millones de euros para reforzar la ayuda a la comunidad residente en Venezuela tras el terremoto

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello. / GOBIERNO DE CANARIAS

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J. Plasencia

El Gobierno de Canarias destinará 1,8 millones de euros para reforzar la asistencia a la comunidad canaria residente en Venezuela tras el terremoto que sacudió el pasado 24 de junio el entorno de Caracas. La modificación presupuestaria aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno permitirá ampliar las ayudas alimentarias y la cobertura sanitaria de los emigrantes y sus descendientes afectados.

La principal novedad será el incremento de las personas beneficiarias de las tarjetas para la compra de alimentos, que pasarán de 6.291 a más de 8.000, así como de las destinadas a la adquisición de medicamentos, que crecerán de 4.033 a alrededor de 6.000. "Vamos a incrementar de los 6.291 beneficiarios actuales a más de 8.000 los beneficiarios de tarjetas de alimento en Venezuela", destacó el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello.

El Ejecutivo también prolongará hasta diciembre la asistencia sanitaria que presta a través de la Fundación España Salud, una cobertura que se activó de manera extraordinaria tras la emergencia provocada por el terremoto y que ahora se consolida para garantizar la atención médica de la comunidad canaria residente en el país.

Las ayudas se canalizarán a través de las 22 entidades canarias implantadas en Venezuela, con las que el Gobierno mantiene contacto permanente para evaluar las necesidades sobre el terreno y distribuir los alimentos y los medicamentos. Según explicó Cabello, el objetivo es reforzar la respuesta en las zonas más afectadas y garantizar que la ayuda llegue "a quienes más la necesitan".

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La modificación presupuestaria aprobada este lunes da continuidad a las medidas de emergencia ya existentes puestas en marcha tras el terremoto y amplía el alcance de las ayudas dirigidas a la comunidad canaria en el territorio venezolano.  

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