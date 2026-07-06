Ana Padrón Brito, nueva directora del Instituto Canario de Igualdad
El Consejo de Gobierno nombra a la psicopedagoga y gestora pública al frente del organismo autónomo, cargo del que tomará posesión el próximo 8 de julio
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy el nombramiento de Ana Padrón Brito como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), cargo del que tomará posesión el próximo 8 de julio.
Para este nombramiento, el Ejecutivo autonómico ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia en la gestión de programas públicos, el ámbito educativo y el trabajo en entornos internacionales, junto a una sólida formación especializada y un firme compromiso con las políticas de igualdad y la cohesión social.
Graduada como maestra de Educación Infantil por la Universidad de La Laguna y con un Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Padrón Brito ha desarrollado durante el último año su labor profesional en Gestur Canarias, donde ha coordinado el proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía del Gobierno de Canarias y ha participado en la gestión administrativa de los programas MOVES 2025 y MOVES III. Esta experiencia le ha permitido adquirir un conocimiento directo del funcionamiento de la Administración pública autonómica y de la coordinación de proyectos de interés social.
Con anterioridad ejerció como docente en Irlanda, donde fue maestra tutora en distintos centros educativos y trabajó con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de desempeñar funciones de dirección de aula. Asimismo, desarrolló su actividad profesional en Australia en tareas de gestión operativa y coordinación administrativa.
Su formación se complementa con una amplia especialización en intervención psicopedagógica, prevención del acoso, igualdad de oportunidades, transformación digital, comunicación institucional y liderazgo de equipos, además de acreditar un nivel C1 de inglés.
Ana Padrón Brito sucede al frente del organismo a su madre, Ana Isabel Brito Brito, fallecida recientemente, dando continuidad a la labor institucional que desarrolla el Instituto Canario de Igualdad en la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la prevención de las violencias machistas.
Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del Instituto Canario de Igualdad con un perfil que aúna experiencia en la gestión pública, capacidad organizativa, vocación de servicio y sensibilidad social. El Ejecutivo confía en que esta combinación de formación, experiencia y compromiso contribuirá a seguir impulsando las políticas públicas de igualdad, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres en Canarias.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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