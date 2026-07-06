Las altas temperaturas ponen en alerta a Canarias: se podrán alcanzar los 40 grados
El Gobierno regional actualiza la situación, pasando a alerta por temperaturas máximas
El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de prealerta por altas temperaturas en el archipiélago a la situación de alerta. Esta medida ha sido tomada teniendo en cuenta la información disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La situación de alerta, que se encuentra activa desde este mediodía, viene marcada por los partes meteorológicos disponibles, que prevén que el calor se intensifique en las próximas horas.
De hecho, los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están activos por este fenómeno en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria es aviso naranja, una situación que irá a más en los próximos días.
Previsión
Estas altas temperaturas, que podrán alcanzar los 40 grados en algunos puntos del archipiélago, están ocasionadas por una masa de aire cálido y seco, de origen continental africano, que está afectando a las islas, con especial intensidad en las medianías y cumbres de las más montañosas, así como en el interior de las islas orientales.
Además, la previsión indica que la intrusión de aire continental africano pueda venir acompañada de calima, sin que se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie.
Esta situación se mantendrá, al menos, hasta el viernes, cuando se prevé un descenso progresivo de las temperaturas, aún pendiente de confirmación en función de la evolución de los modelos meteorológicos.
Islas occidentales
En Tenerife podrán alcanzarse y superarse los 34ºC en amplias zonas de las medianías y cumbres del sur y oeste desde este lunes. Para el martes y miércoles las previsiones muestran una intensificación del episodio, con temperaturas de 36-38 ºC en sectores de las medianías y cumbres, pudiendo alcanzarse valores superiores de forma muy localizada en la periferia del área metropolitana, la cordillera dorsal y las cumbres de Teno.
En La Gomera se espera alcanzar los 34ºC en las cumbres de la isla durante las primeras horas de la tarde del lunes, con temperaturas que podrán alcanzar los 38ºC e incluso más en la zona más oriental de las cumbres. A lo largo del martes y miércoles pueden esperarse temperaturas de 36ºC de manera generalizada en toda la zona de cumbres, con zonas donde se alcanzarán los 38ºC, llegando el calor (34ºC) hasta zonas más bajas de la mitad sur, cercanas incluso a la zona de costa. En El Hierro y La Palma las condiciones serán algo más frescas, pero aun así podrán alcanzarse y superarse los 32ºC en las cumbres de estas dos islas a lo largo del lunes, llegándose a los 34ºC en el interior de La Caldera de Taburiente y las medianías del nordeste de El Hierro. Durante el martes y miércoles podrán alcanzarse los 34-36 ºC en amplias zonas de medianías y cumbres, con valores superiores de forma puntual en sectores del nordeste de El Hierro y de La Caldera de Taburiente.
Islas orientales
En las primeras horas de la tarde de este lunes se prevén temperaturas por encima de los 37ºC en amplios sectores de las cumbres y medianías altas del oeste y sur de Gran Canaria, incluyendo la caldera de Tejeda, pudiendo alcanzarse puntualmente hasta los 40ºC. Ya desde la mañana del martes, y aún más el miércoles, el fenómeno se extenderá por amplias zonas de las medianías del norte de Gran Canaria, donde podrán alcanzarse los 36ºC. En el interior de la mitad sur de Fuerteventura, así como en los valles y cuchillos de la costa este podrán alcanzarse desde el lunes los 36ºC, con algunas zonas llegando a 38ºC, e incluso más puntualmente a los 40ºC. Desde la mañana del martes, y aún más el miércoles, el fenómeno se extenderá por los llanos interiores de la isla, donde se esperan registros de hasta 38ºC.
En Lanzarote y La Graciosa, a lo largo del martes y miércoles se llegará a los 34ºC-36ºC en amplias zonas del interior y del este de la isla.
Zonas más frescas
Por su parte, en las costas del norte de las islas montañosas, y en la costa oeste de las islas orientales, las condiciones serán algo mejores, al mantenerse en estos lugares una estrecha capa de aire marítimo, más húmedo y fresco.
Durante el episodio de calor, también se prevén temperaturas mínimas nocturnas anormalmente elevadas, especialmente en las medianías y cumbres de las vertientes sur y oeste de las islas montañosas, y en el interior de la mitad sur de las islas orientales, lo que dificultará el descanso y la natural recuperación térmica nocturna del cuerpo humano.
Consejos de autoprotección
Ante las altas temperaturas que sufrirá Canarias durante los próximos días, el Gobierno regional insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
- Protegerse del sol y el calor.
- Permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.
- Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.
- Recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.
- Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.
- En la calle, evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.
- Procurar caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
- Llevar agua y beber a menudo
- Nuca dejar a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
- Evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reducir la actividad física en las horas de más calor.
- Tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
- No tomar bebidas alcohólicas. Evitar las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
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