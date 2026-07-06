La alerta por incendios se amplía a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales y la extiende desde las 12:00 horas de este lunes 6 de julio a toda la provincia occidental y a Gran Canaria. La medida afecta a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, en un contexto marcado por altas temperaturas, baja humedad relativa, calima en altura y una masa de aire cálido y seco.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias a partir de los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles. La actualización se aplica dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación meteorológica prevista favorece la propagación del fuego en caso de que se produzca una ignición. Aunque no se esperan episodios generalizados de viento fuerte, la combinación de calor, sequedad ambiental e inversión térmica eleva la vulnerabilidad de las zonas forestales, especialmente en medianías y cumbres.

Calor, calima y humedad por debajo del 30%

El episodio de altas temperaturas continuará intensificándose durante este lunes y el martes, y podría mantenerse durante el miércoles. La previsión apunta a una mejora gradual a partir del jueves, aunque la evolución seguirá bajo vigilancia por parte de los servicios de emergencia.

Uno de los factores que más preocupa es la humedad relativa inferior al 30%, un valor que incrementa la disponibilidad del combustible vegetal y facilita que un incendio pueda avanzar con rapidez. A ello se suma la presencia de calima en altura y una inversión térmica situada en torno a los 400 metros en Gran Canaria y en medianías y cumbres del sur y oeste de la provincia occidental.

En superficie predominarán vientos flojos a moderados. Sin embargo, en niveles medios persistirá una masa de aire cálido y seco, lo que mantendrá condiciones favorables para la propagación de incendios forestales durante las próximas jornadas.

Gran Canaria, con máximas que pueden superar los 40 grados

El calor será especialmente intenso en Gran Canaria, donde se esperan máximas de 39 grados que podrían superar de forma local y puntual los 40 grados en medianías del oeste, sur y sudeste. En el norte de la Isla, las temperaturas pueden alcanzar los 34 grados en zonas situadas por encima de los 600 metros de altitud.

En Fuerteventura y Lanzarote se prevén máximas de hasta 37 grados, mientras que en el resto del Archipiélago los valores podrán superar los 36 grados, principalmente en medianías orientadas al oeste y al sur.

Las mínimas también serán elevadas. En Gran Canaria podrían no bajar de 26 o 28 grados, mientras que en el resto de las Islas se esperan valores nocturnos de entre 25 y 27 grados. Estas noches cálidas dificultan la recuperación térmica del terreno y mantienen el estrés sobre la vegetación.

Coordinación entre Emergencias, Aemet, cabildos y Salud Pública

La actualización de la alerta se acordó tras la reunión del Comité Técnico del INFOCA y del PEFMA, en la que participaron la Dirección General de Emergencias, Aemet, Salud Pública, los cabildos insulares y otros organismos competentes.

El objetivo es mantener una respuesta coordinada ante la evolución del episodio meteorológico y adaptar las medidas de prevención si las condiciones empeoran. La Dirección General de Emergencias continuará monitorizando la situación y podrá adoptar nuevas decisiones en función de la evolución del calor, la humedad, la calima y el comportamiento del viento.

Qué se debe evitar en zonas forestales

Ante la alerta por incendios, el Gobierno de Canarias pide extremar la prudencia en montes, medianías y áreas próximas a vegetación. La población debe evitar cualquier conducta que pueda originar fuego, como tirar colillas encendidas, fósforos o residuos en zonas arboladas.

Tampoco se deben lanzar voladores, petardos o artefactos con fuego en zonas de riesgo, terrenos agrícolas o urbanizaciones cercanas a áreas forestales. La recomendación se extiende incluso a espacios aparentemente despejados, ya que la sequedad del terreno puede facilitar una rápida propagación.

Quienes residan en viviendas próximas a vegetación deben mantener una franja limpia alrededor de la casa y retirar material seco, residuos o restos vegetales que puedan actuar como combustible. También se recuerda que no se debe acampar fuera de las zonas habilitadas, especialmente en áreas alejadas de vías de acceso.