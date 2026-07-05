5 claves para entender el choque entre Canarias y el Estado por las competencias del Centro Nacional de Vulcanología

El Centro Nacional de Vulcanología (CNV), con sede en La Palma y subsede en Tenerife, sigue encontrando obstáculos para su desarrollo efectivo. Más de tres años después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la creación de este organismo y siete meses después de que el Estado aceptara la candidatura de Canarias para albergarlo, aún no hay ni rastro ni del centro ni de los cinco millones que se han reservado para empezar a funcionar.

El centro se encuentra, actualmente, en una fase muy inicial de su desarrollo. Desde que el 2 diciembre de 2025 se diera luz verde a la propuesta de Canarias para albergar el centro, el Consorcio, formado por la Administración General del Estado –a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades– y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias –con el Gobierno de Canarias y los Cabildos de La Palma y Tenerife–, se ha reunido e intercambiado correos para perfilar el convenio que regulará la actividad del centro.

La negociación, sin embargo, ha encallado porque el documento toca un tema sensible: las competencias que debe tener este nuevo centro.

A continuación se detallan cinco claves para entender el conflicto, la utilidad del centro y su futuro en Canarias.

1 ¿Por qué Canarias y Estado no se han puesto de acuerdo?

Durante los últimos siete meses, Canarias y Estado han perfilado un convenio para regular la actividad del centro. Sin embargo, tras varios intercambios de pareceres, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que el último borrador que le ha enviado el Estado está "descafeinado" y no "hace justicia" a lo que se había prometido en un primer momento.

El Estado, por su parte, defiende que los retrasos en la creación del centro se han producido porque Canarias quiere añadir una coletilla en el documento: que el CNV sea el responsable de la "gestión integral del fenómeno volcánico". "Ningún gobierno, tampoco el canario, puede utilizar un convenio para cambiar competencias que están fijadas por ley", ha sentenciado el Ministerio de Ciencia.

2 ¿Quién vigila los volcanes de Canarias?

Ese intento de cesión de competencias ha generado discordia porque, como insiste el Gobierno estatal, podría generar un conflicto jurídico con otra entidad: el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El Geográfico, dependiente del Ministerio de Transportes, es el órgano que el Gobierno de España designó en 2004 para realizar estas labores y dar respuesta a la crisis sísmica que estaba viviendo Tenerife por aquel entonces.

En concreto, el Real Decreto 1476/2004 otorgó la responsabilidad de la «observación, vigilancia y comunicación de la actividad volcánica en el territorio nacional y determinación de los riesgos asociados» a la Dirección General del IGN, por su experiencia previa en vulcanismo y aprovechando su conocimiento de sismología.

3 ¿El conflicto se resolverá a corto plazo?

Pese al revuelo inicial, tanto el presidente del Gobierno de Canarias como el ministerio de Ciencia, han tendido la mano para resolver las diferencias que han surgido en torno a los criterios del centro nacional. En concreto, Clavijo aseguró este viernes que Ministerio y Gobierno de Canarias continúan intercambiándose borradores y correos electrónicos entre las administraciones implicadas y anunció que el ministro Ángel Víctor Torres se ha comprometido a revisar la propuesta.

De hecho, avanzó que la próxima semana está prevista una conversación telefónica o una reunión telemática entre representantes del Gobierno de Canarias, los cabildos de La Palma y Tenerife y los ministerios implicados para tratar de resolver las diferencias sobre el contenido del convenio. Torres, por su parte, ha afirmado que las distintas administraciones implicadas resolverán cualquier aspecto por concretar "de forma consensuada". "Al final estamos otra vez en una tinta de calamar para generar un conflicto donde no hay ningún conflicto", concluyó.

4 ¿Por qué crear un Centro Nacional de Vulcanología?

El CNV se gesta por varios motivos. Por un lado, surge de la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de descentralizar algunos de los centros de investigación de España para dar la oportunidad a otras regiones a aprovechar los beneficios para el empleo y el desarrollo regional.

Por otro, durante la erupción de La Palma, el Ministerio de Ciencia se percató de que existía una necesidad latente de unificar todas las instituciones de España implicadas en el estudio del fenómeno volcánico, la mayoría con amplia experiencia trabajando en Canarias.

Este centro, por ende, vendría a suplir esa necesidad con una infraestructura que sirviera para compartir resultados y ayudarse mutuamente, en lugar de duplicar esfuerzos.

Erupción volcánica en La Palma / Andrés Gutiérrez

5 ¿Qué instituciones estarán dentro de su organigrama?

Hay muy pocos detalles sobre las instituciones que integrarán el organigrama del Centro Nacional de Vulcanología (CNV), ya que su composición final depende del convenio que se está trabajando.

De lo poco que ha trascendido hasta el momento, se asume que el centro integraría al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y al ITER. De hecho, las instalaciones de este último se han propuesto como la subsede tinerfeña.

La propuesta diseñada por el Gobierno de Canarias también contempla la inclusión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –del que existen tres centros en Canarias–, la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).