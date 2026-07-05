Canarias encara este domingo el primer embate de la ola de calor: así se presenta la semana

En cuestión de días, los canarios han pasado de salir a la calle ataviados con sudadera, pantalón largo, tenis y paraguas a hacerlo en cholas, manga corta y bañador. Parece que el verano, por fin, ha llegado al Archipiélago. Y con el periodo estival también llega la calima y una ola de calor. Durante el fin de semana, el bochorno no solo se ha hecho notar, sino que ha ido in crescendo. Aun así, lo peor todavía está por llegar.

A partir de este lunes, 6 de julio, se prevé una intensificación del episodio, por lo que los termómetros podrían alcanzar los 37 grados en algunos puntos de Gran Canaria, la isla peor parada. El calor se irá extendiendo al resto del Archipiélago conforme avancen los días, con especial incidencia entre el martes y el jueves. Será una subida paulatina que encontrará su máximo el miércoles.

Como ya ocurrió este sábado, la playa, la piscina o el charco serán los mejores aliados para combatir las altas temperaturas durante el día. El problema, sin embargo, llegará cuando caiga el sol, ya que durante la semana se esperan noches tórridasen las que será difícil conciliar el sueño. En medianías de Gran Canaria, los termómetros por la noche apenas bajarán de los 26-28 grados.

Se podrían superar los 40 grados

Los modelos meteorológicos apuntan a un episodio asociado a una masa de aire cálido de origen africano, que afectará inicialmente a Gran Canaria y a zonas del interior de Fuerteventura durante toda la jornada de domingo. A partir de este lunes, la previsión señala una intensificación progresiva en la que los termómetros podrían alcanzar –e, incluso, superar– los 40 grados.

Durante la jornada de este sábado, ya se rebasaron los 30 grados en varios puntos. La temperatura más alta, 31,4 grados, se registró a eso de las 17:10 horas de la tarde en Tejeda (Gran Canaria), uno los enclaves más asfixiantes verano tras verano. Tías, en Lanzarote, se quedó cerca de batir esta marca (30.8 ºC), al igual que La Aldea de San Nicolás (30,6 ºC).

Prealerta por temperaturas máximas

La ola de calor que arranca hoy dejará cifras notablemente más elevadas y también aumentará el riesgo de incendios forestales. Para evitar males mayores, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, a partir de las 08.00 horas.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que, durante estos episodios, la prevención es importante. Por ello, insiste en no arrojar colillas, cerillas encendidas ni residuos en zonas arboladas, así como en evitar el lanzamiento de petardos, voladores o cualquier otro artefacto con fuego en áreas de riesgo, terrenos agrícolas o urbanizaciones próximas a masa forestal.

Riesgo extremo por radiación ultravioleta

Una buena parte del Archipiélago también se encontrará estos días en riesgo extremo por radiación ultravioleta (UV). Prácticamente la totalidad de Gran Canaria estará en esta situación, pero también hay una larga lista de municipios –unos 32, en total– repartidos por el resto de islas. En localidades como Valverde, Santiago del Teide, Haría, o Betancuria, la Consejería de Sanidad recomienda evitar totalmente la exposición al sol, a cualquier hora.

El resto del territorio insular está en riesgo muy alto, por lo que también deben extremar las medidas de protección. Utilizar a diario protector solar de amplio espectro (SPF 50 +), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas y usar gafas de sol homologadas son solo algunos de los consejos para evitar graves problemas de salud, entre los que se incluye el melanoma –cáncer de piel–.