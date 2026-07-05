El paso de la astronomía a la astrofísica, es decir, de hacer una descripción observable del Universo a representarlo en base a sus propiedades físicas, supuso un cambio de paradigma a nivel científico e intelectual, y este se produjo gracias a la aplicación de nuevas técnicas de espectroscopía (separación de la luz en sus diferentes colores) a las observaciones del cosmos.

Eterno para algunas sociedades antiguas, dinámico para otras, pero siempre con tamaños y distancias que sorprenden incluso en la actualidad, la astronomía ha estimulado la imaginación del ser humano en todas sus disciplinas, incluyendo el arte y, por supuesto, la ciencia. Este deseo de descubrir lo desconocido y de dar explicación a los fenómenos del Universo ha llevado al ser humano a desarrollar técnicas e instrumentos que les ayuden en esta tarea. Así, desde el rudimentario ‘canocchiale’ de Galileo que le permitió describir las lunas de Júpiter, hasta el más moderno telescopio espacial JWST, el avance científico en el campo de la astrofísica sigue estrechamente ligado al desarrollo tecnológico de nuevos telescopios e instrumentos.

En esta Gaveta de Astrofísica hemos hablado ya largo y tendido sobre la calidad de los cielos de Canarias y de sus observatorios, sobre los increíbles descubrimientos que se han hecho desde sus telescopios, y sobre cómo intentamos transferir ese conocimiento a la sociedad. Siendo una sección eminentemente científica, hoy me van a permitir salirme del guión y contarles cómo en España, y en particular en Canarias, la astrofísica puede, y debe, liderar el cambio hacia una economía basada en el conocimiento.

En este contexto organizamos los pasados días 2 y 3 de julio el curso ”La Astrofísica como ciencia y motor de desarrollo económico”, una iniciativa que forma parte de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial y que, por primera vez, se organiza conjuntamente con la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y con la colaboración del Cabildo de Tenerife y del proyecto CELESTE.

Durante el primer día de este curso, que tuve el placer de codirigir con Carmen García García, responsable del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, el público tuvo la posibilidad de adentrarse en la belleza de la astrofísica y adquirir una visión muy actual de lo que conocemos de nuestro Universo a través de las observaciones realizadas con telescopios terrestres y espaciales. Contamos con ponentes que son referencia internacional en sus diferentes ámbitos de investigación como Cristina Ramos Almeida, Jorge García Rojas, Savita Mathur y José Alberto Rubiño Martín, y con la participación Antonia María Varela, directora de la fundación Starlight, que nos guió en un viaje a través de nuestros observatorios e introdujo la protección del cielo nocturno y el astroturismo responsable como una alternativa al modelo de turismo de masas.

Como comentaba Cecilia Hernández (directora de programas de la Agencia Espacial Española) durante el segundo día de esta jornadas, son los científicos y científicas, con sus ansias de conocimiento (en nuestro caso del Universo) y, en muchos casos, su cabezonería, quienes ponen en movimiento el engranaje de la industria, empujando a ingenieras e ingenieros a desarrollar instrumentos que daban por imposibles y creando nuevas tecnologías aplicables a otros ámbitos de la sociedad. Este contacto directo entre ciencia e industria es el que puede conseguir que la astrofísica se pueda convertir en motor de desarrollo económico, y así nos lo contaba Cristina Ortega (directora de espacio de la compañía AVS). Canarias es ya un referente internacional en observación del Universo y con una creciente proyección en el sector espacial espera también serlo próximamente en este ámbito. Según Fernando Aguado, catedrático de la Universidad de Vigo y uno de los pioneros del desarrollo de tecnologías espaciales en la universidades españolas, crear en la sociedad una conexión mental entre un lugar y sus principales virtudes hace que el camino para llevar estas al siguiente nivel sea más fácil. A nivel internacional está claro que la ‘marca’ Canarias ya tiene asociada la excelencia en astrofísica, y actualmente se está trabajando en expandir esta ‘reputación’ al sector espacial con iniciativas como CELESTE, un proyecto coordinado por Rafael Rebolo, quien nos contó cómo esta apuesta pretende posicionar a las Islas Canarias como un centro de excelencia para la investigación de vanguardia y el desarrollo tecnológico en los sectores espacial y óptico.

Durante estos dos días ha quedado claro que la astrofísica en Canarias tiene un gran pasado y un brillante futuro, que Canarias es un polo capaz de atraer talento y financiación para seguir avanzando en la ciencia, la instrumentación y el desarrollo espacial, y que existen posibilidades reales de transformar nuestro modelo económico. En este sentido, el papel de las universidades, y en particular de la Universidad de La Laguna, se vuelve fundamental. Así lo destacó Antonio Aparicio, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULL. Con uno de los departamentos de astrofísica más importantes a nivel nacional y un máster en astrofísica siempre buscando ser la referencia en la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas, Canarias tiene el potencial humano para acometer este cambio. Pablo Rodríguez Gil, director del Departamento de Astrofísica de la ULL, explicó cómo se están llevando a cabo los cambios necesarios para que el perfil de personas egresadas en astrofísica sea más amplio, incluyendo una mayor conexión con la industria y con técnicas de inteligencia artificial.

Muchas conclusiones se pueden extraer de estas jornadas, pero yo me voy a quedar con dos. Por un lado, la calidad de la astrofísica que se hace en Canarias y de nuestro personal investigador es espectacular. Somos referentes a nivel mundial en muchos campos y tenemos las capacidades para seguir aumentando el impacto socioeconómico de la astrofísica en Canarias. Quizás, con el apoyo suficiente, en los próximos años seamos capaces de impulsar una alternativa real a nuestro modelo económico actual, moviéndonos hacia sistemas más sostenibles basados en el conocimiento. Sin duda, esta es una aspiración que tenemos todas las personas que amamos esta tierra.

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(*) Jairo Méndez Abreu nació en San Juan de la Rambla, Tenerife, y cursó la Licenciatura en Física por la Universidad de La Laguna (ULL). Es Doctor en Astrofísica por la ULL y la Universidad de Padua, Italia. Tras su paso por Italia volvió a Canarias con un contrato postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y un contrato Juan de la Cierva. Posteriormente se marchó a Escocia, donde desarrolló su actividad investigadora en la Universidad de St Andrews, y regresó al IAC para trabajar en el desarrollo del instrumento WEAVE. Tras un periodo en la Universidad de Granada, actualmente es profesor en la ULL e investigador principal del proyecto BEARD.