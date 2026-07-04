Crisis política en El Hierro: Javier Armas (AHI) replica a Alpidio Armas (PSOE) acusándolo de ser él quien bloquea el Cabildo

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) responde a las graves acusaciones del grupo de gobierno en la nueva crisis política en el Cabildo de El Hierro. Javier Armas, consejero de la formación, aclaró este sábado 4 de julio que es el gobierno insular el que bloquea a la corporación insular "al negarse a informar y negociar y elegir la vía de la imposición y el chantaje".

Es la reacción del principal grupo de la oposición a la rueda de prensa de Alpidio Armas (PSOE), presidente del Cabildo, y los portavoces de los dos socios de los socialistas en el gobierno insular (PP e IU-Reunir Canarias). Estos cargaron contra AHI y el otro partido opositor, Asamblea Herreña, al reprocharles que bloquean el funcionamiento de la corporación, en especial ayudas decisivas para atención social, educación y el campo herreño.

Según Alpidio Armas, la institución atraviesa una "situación límite" al no poder aprobar por culpa de la oposición modificaciones de crédito destinadas a fondos para becas, ayudas sociales, el sector primario o el tejido empresarial.

Los duros reproches del presidente herreño, que lanzó en una comparecencia ante los medios acompañado por los portavoces de los grupos políticos que integran el gobierno insular –el consejero de Cultura, Rubén Armiche (PP); la consejera de Obras Públicas, Ana González (PSOE); y el consejero de Derechos Sociales, Amado Carballo (IU-Reunir)-, llega en el último año de un mandato que ha protagonizado una notable inestabilidad política desde las elecciones locales de mayo de 2023.

La comparecencia del líder socialista se produce después de que la oposición impidiera, en el último pleno, la aprobación de un expediente de modificación de crédito de tres millones de euros, solicitado por el grupo de gobierno, para pagar una sentencia judicial relacionada con el Auditorio de La Peña, un varapalo económico para un Cabildo que maneja un presupuesto de 65 millones para este año y que afronta ahora la mayor indemnización que debe pagar en su historia.

AHI tilda de "manipuladora" la postura de PSOE, PP e IU-Reunir y rechaza tajantemente que su negativa a aprobar esa modificación de crédito para abonar la condena obedezca a intereses políticos. "Pretenden que apoyemos semejante palo económico para las arcas públicas del Cabildo sin habernos informado, sin haber dialogado con nosotros cuál es la situación y qué se debe hacer, sin la menor transparencia", remarca Javier Armas.

Javier Armas es hermano de Alpidio y fue presidente de la corporación insular durante un breve periodo al principio de este mandato, hasta que una moción de censura de PSOE, Asamblea Herreña e IU-Reunir lo echó del poder para pasar a manos de quien sigue siendo hoy mandatario: Alpidio Armas.

El consejero de AHI aclara que conocieron la sentencia -que provocó el pago de la indemnización de tres millones a varias empresas- una semana antes del último pleno, en el que se sometió a votación el abono de la misma, y que recibieron el fallo judicial solo un día antes de la sesión plenaria.

Javier Armas detalla que pidieron una semana más para estudiar la situación y que el presidente del Cabildo explicara a los herreños por qué se había llegado al extremo de pagar una cantidad tan importante de dinero público a unas empresas privadas.

Al gobernar en minoría -PSOE, PP e IU-Reunir suman seis consejeros mientras AHI y Asamblea, siete-, Javier Armas considera que el grupo de gobierno está obligado a negociar con la oposición para obtener un respaldo imprescindible para sacar adelante las diferentes propuestas y medidas.

"Pero lejos de dialogar e informar, lo que han hecho es actuar con oscurantismo", critica el representante de AHI. "Necesitamos saber por qué de los tres millones, 1,2 pertenencen a intereses de demora que se podrían haber evitado, o si hay alguna vía de recurso para minimizar el daño a los herreños. Pero no se ha producido esa negociación, ni se ha facilitado información, ni se nos ha dado tiempo a estudiar el asunto y aportar soluciones".

La sentencia de la discordia viene de un procedimiento iniciado hace 10 años. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó a la institución insular a indemnizar a la unión temporal de empresas a la que se adjudicó la construcción del Auditorio de la Peña -situado en la capital, Valverde- con alrededor de tres millones de euros, incluidos los intereses de demora acumulados durante el litigio.

AHI culpa a Alpidio Armas de este golpe económico. Asegura que todo surge porque en 2014, como presidente del Cabildo, Alpidio Armas "decide romper" con las empresas por una serie de disconformidades con la ejecución del proyecto.

AHI, el partido con más representantes en la corporación herreña (cuatro), no se niega, en palabras de Javier Armas, a afrontar el fallo judicial. "Si se tiene que pagar, se paga, porque las sentencias se tienen que cumplir, pero solo pedimos transparencia y que se cuente con nosotros para estudiar la mejor solución para los herreños", añade el consejero de AHI y también senador por El Hierro.

Javier Armas, consejero de AHI, en el Cabildo de El Hierro. Detrás aparece su hermano, el actual presidente de la corporación insular, Alpidio Armas (PSOE). / Efe

AHI subraya que seguirá defendiendo una idea muy sencilla: "Las sentencias se cumplen pero el dinero público también se explica y se defiende". "Como es obvio, AHI está con todos los herreños, como siempre, y precisamente por ese compromiso y por el peso de mi partido en el Cabildo, exigimos que se cuente con nosotros y que seamos parte de la solución, no de un problema que creó el propio Alpidio Armas".

Alpidio Armas, por el contrario, defiende que la falta de apoyo a los expedientes de modificación de crédito por parte de la oposición -no solo el de la sentencia del auditorio- está "limitando gravemente" la capacidad de actuación del Cabildo y la acusa de "irresponsable".

“Estamos ante una situación límite y la sociedad herreña tiene que saber que la oposición está actuando de manera irresponsable, es una oposición que El Hierro no se merece porque está comprometiendo el futuro de muchas familias herreñas”, criticó, para advertir de las "dificultades" que esta situación puede generar para la contratación de personal en áreas especialmente sensibles, como los servicios sociales".