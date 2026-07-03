Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Rescatistas intentan salvar a un niño de nueve años tras ocho días de los seísmos en Venezuela

Un grupo de rescatistas intenta este jueves salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva ocho días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira (norte, aledaño a Caracas) por el doble terremoto que ha dejado más de 2.290 muertos.

El menor se encuentra a seis metros aproximadamente de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de doce pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio.

La operación de salvamento comenzó a las 23:00 hora local del miércoles (03:00 GMT de hoy), dijo a EFE Protección Civil, que también está en el terreno.

El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.