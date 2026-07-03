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Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Por el momento, 29 españoles han fallecido en la tragedia y 137 continúan desaparecidos

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O. González / J. L. Escudero

Al menos 1.943 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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