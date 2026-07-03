El Servicio Canario de la Salud ha estabilizado 9.800 plazas por concurso de méritos

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha informado este viernes de que en el proceso excepcional de estabilización ha adjudicado más de 9.800 plazas a través del sistema de concurso de méritos.

Goya, que ha presidido una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad, ha comunicado a los representantes sindicales de los avances de esta oferta de empleo público, ha informado su departamento.

Durante el encuentro, el responsable autonómico ha detallado que el procedimiento de consolidación se encuentra prácticamente finalizado, con la adjudicación de casi la totalidad de las vacantes convocadas.

En el ámbito médico, han concluido los 47 procesos selectivos correspondientes a las distintas especialidades, lo que ha supuesto el nombramiento de 1.300 facultativos como personal estatutario o laboral fijo.

Respecto a las categorías sanitarias no facultativas y a las áreas de gestión y servicios, el SCS ha adjudicado más de 3.100 plazas en su primera fase de resolución.

Está previsto que a lo largo de este mes se concluyan los nombramientos de enfermería, auxiliares y administrativos, con lo que completará una primera adjudicación que afecta a 5.390 trabajadores.

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico desarrolla las segundas adjudicaciones para cubrir aquellas vacantes que quedaron desiertas inicialmente, en especial en las islas no capitalinas.

En cuanto a la modalidad de concurso-oposición, la administración ha celebrado 82 procesos selectivos y los primeros nombramientos de personal fijo se iniciarán durante los próximos meses.

El conjunto del proceso de estabilización sanitaria permitirá consolidar más de 12.400 plazas en el archipiélago, de las cuales 9.867 personas accederán de forma directa a través de la valoración de su trayectoria.

En la reunión Goya ha anunciado la puesta en funcionamiento durante este mes de la primera fase del currículo electrónico del Servicio Canario de la Salud, denominado 'ecurriculum'.

Esta herramienta digital permitirá a los profesionales incorporar y mantener actualizada su información, lo que simplificará los futuros trámites administrativos al evitar la aportación reiterada de documentos.

En la reunión sectorial se han aprobado los temarios de las especialidades de inmunología, radiofarmacia y tapicería y se han analizado los criterios de implementación de las categorías de enfermería especialista.

Goya ha comunicado que se trabaja en una propuesta de mejora de las condiciones laborales de los facultativos, un documento que será objeto de debate en una reunión específica con los convocantes de la huelga médica.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas