Nueva crisis política en el Cabildo de El Hierro: el presidente acusa a la oposición de bloquear ayudas para atención social, educación y el campo

Nueva crisis política en el Cabildo de El Hierro. Alpidio Armas (PSOE), su presidente, lanzó este viernes 3 de julio de 2026 duras acusaciones contra la oposición, entre ellas la de bloquear ayudas decisivas para atención social, educación y el campo herreño.

Armas denunció el "bloqueo sistemático" de la oposición -formada por Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Asamblea Herreña- a la acción del grupo de gobierno insular -compuesto por PSOE, PP e IU-Reunir- y que la institución atraviesa una "situación límite" al no poder aprobar modificaciones de crédito para destinar fondos para becas, ayudas sociales, el sector primario o el tejido empresarial.

Los duros reproches del presidente herreño, que lanzó en una rueda de prensa acompañado por los portavoces de los grupos políticos que integran el gobierno insular –el consejero de Cultura, Rubén Armiche (PP); la consejera de Obras Públicas, Ana González (PSOE); y el consejero de Derechos Sociales, Amado Carballo (IU-Reunir)-, llega en el último año de un mandato que ha protagonizado una notable inestabilidad política desde las elecciones locales de mayo de 2023.

La comparecencia de Armas se produce después de que la oposición impidiera, en el pleno de este jueves, la aprobación de un expediente de modificación de crédito de tres millones de euros, solicitado por el Grupo de Gobierno, para pagar una sentencia judicial relacionada con el Auditorio de La Peña.

A este "bloqueo", el término que expuso repetidamente Armas, se añadió en ese mismo pleno el voto en contra de la Agrupación Herreña Independiente y Asamblea Herreña a una modificación de crédito de 18 millones destinada a diferentes ámbitos, decisivos según el presidente para atender las necesidades de los herreños.

Alpidio Armas explicó que la falta de apoyo a los expedientes de modificación de crédito por parte de la oposición está "limitando gravemente" la capacidad de actuación del Cabildo. “Estamos ante una situación límite y la sociedad herreña tiene que saber que la oposición está actuando de manera irresponsable, es una oposición que El Hierro no se merece porque está comprometiendo el futuro de muchas familias herreñas”, criticó, para advertir de las "dificultades" que esta situación puede generar para la contratación de personal en áreas especialmente sensibles, como los servicios sociales".

Esta nueva tormenta política en la isla del meridiano se produce con un gobierno insular en minoría. El último pleno fue de hecho una muestra de las consecuencias de carecer de los apoyos necesarios para sacar adelante las propuestas.

Los votos de los siete consejeros de los dos partidos en la oposición bastaron para tumbar las modificaciones de crédito al contar el grupo de gobierno con un consejero menos (6). No era la primera vez que AHI y Asamblea se alían para evitar la aprobación de medidas importantes para la isla.

La inestabilidad ha sido la tónica desde el mismo instante que comenzó el mandato 2023-2027 en el Cabildo herreño. En las elecciones de mayo de 2023, la Agrupación Herreña Independiente (AHI) fue la lista más votada, logrando cuatro consejeros. Su candidato, Javier Armas González, fue investido automáticamente como presidente de la corporación insular el 26 de junio de 2023. Pero su gobierno (en minoría) duró apenas un par de semanas.

El 11 de julio de 2023 prosperó una moción de censura contra Javier Armas armada por el PSOE, Asamblea Herreña (AH) e Izquierda Unida-Reunir Canarias. El cargo fue asumido por Alpidio Armas (PSOE) —curiosamente hermano del presidente saliente—, con David Cabrera (Asamblea Herreña) como vicepresidente.

Esta nueva tempestad en la corporación insular llega tras tres cambios en el grupo de gobierno insular

Tras dos años de tensiones y desencuentros internos en la gestión, el presidente Alpidio Armas cesó de forma irrevocable a David Cabrera y al resto de consejeros de Asamblea Herreña de sus funciones el 13 de agosto de 2025.

A continuación, en octubre de 2025 y en un giro inesperado, PSOE y PP firmaban un acuerdo institucional para cogobernar la isla, incorporando al consejero de IU-Reunir. La entrada de los populares herreños sin el respaldo de la dirección regional del partido ha provocado la apertura de un expediente de expulsión de sus dos consejeros.

En minoría se han mantenido al frente de la corporación herreña pero el grupo de mando no está contando en muchos asuntos claves con el imprescindible apoyo al menos de una de las formaciones opositoras.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, y la portavoz socialista Ana González, este viernes en rueda de prensa en la sede de la corporación insular. / E. D.

El presidente recordó que la aprobación del presupuesto de este año estuvo vinculada a una serie de compromisos alcanzados con la Agrupación Herreña Independiente, entre ellos el respaldo a un expediente de modificación de crédito y al Plan Estratégico de Subvenciones, acuerdos que finalmente no se han materializado.

Asimismo, Armas señaló que la oposición también está dificultando la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento necesario para abonar facturas correspondientes a servicios ya prestados por proveedores.

En este sentido, alertó de que, de mantenerse la actual situación, "pueden verse afectados pagos" a empresas suministradoras y prestadoras de servicios esenciales, así como pequeñas empresas como peluquerías o panaderías.

Alpidio Armas: "Pueden verse afectados pagos a empresas suministradoras y prestadoras de servicios esenciales"

El grupo de gobierno advirtió también de que la próxima propuesta de modificación de crédito, por 22 millones de euros, será “una prueba más para ver si la oposición puede ser responsable, ya que en caso de no prosperar, la capacidad de gestión de la institución quedaría seriamente limitada”, incidió Armas.

Por su parte, el consejero Rubén Armiche manifestó que esta “tónica de la oposición es inaceptable". "Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal, fiscalizando nuestro trabajo, pero comprometer la vida y el día a día de los herreños es inaceptable”, remarcó.

En ese mismo sentido, el consejero Amado Carballo puntualizó que “ el Cabildo es el gran motor económico de la Isla y parece que para esta oposición cuánto peor le vaya a esta Institución mejor para ellos, y esto es una patada a la población de nuestra Isla”.

Durante la rueda de prensa, los representantes del gobierno insular defendieron que han mantenido una actitud "abierta al diálogo" con las distintas fuerzas políticas representadas en la Corporación. Según explicaron, se han celebrado reuniones y negociaciones tanto con Asamblea Herreña como con la Agrupación Herreña Independiente con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan desbloquear la situación, aunque hasta el momento no ha sido posible lograr los consensos necesarios.

Finalmente, el presidente hizo "un llamamiento a la responsabilidad" de los grupos de la oposición para facilitar la aprobación de aquellos expedientes que permitan utilizar los recursos disponibles en beneficio de la ciudadanía, advirtiendo de que el mantenimiento del actual escenario “va a perjudicar directamente a todos los herreños y herreñas”.