El blindaje fronterizo en Mauritania desplaza y endurece la migración hacia Canarias

La ruta atlántica hacia Canarias continúa siendo una de las travesías marítimas más mortíferas. El descenso de llegadas de migrantes a las costas del Archipiélago no implica un menor riesgo en la travesía. Al contrario. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alerta en su XXIV informe anual de las personas refugiadas en España y en Europa de que el endurecimiento de los controles fronterizos en Mauritania ha dificultado las salidas en el país, desplazando las rutas a Gambia, Senegal, Guinea y el sur de Marruecos, lo que obliga a miles de personas a afrontar travesías más riesgosas y extensas para llegar a Canarias.

La organización sostiene que esta reconfiguración de la ruta atlántica explica, en parte, la caída de las llegadas registradas durante 2025. Entre enero y diciembre arribaron a Canarias 17.788 personas, un 62% menos que el año anterior. Del mismo, según datos del Ministerio de Interior, en esta primera mitad del año, el número de inmigrantes y embarcaciones llegados a las costas se ha reducido un 67,2% y un 73,7% respectivamente en comparación al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el informe insiste en que este descenso no puede interpretarse como una reducción de la presión migratoria, ya que responde también al refuerzo de los mecanismos de vigilancia y contención en el entorno de Mauritania y a la evolución de la situación política y de seguridad en países de origen y tránsito como Senegal o Malí.

Más kilómetros, más riesgo

Mientras que en 2024 la mayor parte de las embarcaciones que llegaban a Canarias partían de Mauritania, durante el pasado año los principales puntos de salida se desplazaron hacia Gambia, Senegal, Guinea y el sur de Marruecos. Este cambio ha modificado tanto la duración de las travesías como los tramos de mayor riesgo, aumentando la exposición de las personas migrantes frente a naufragios y desapariciones, al tiempo que mantiene la presión sobre los dispositivos de búsqueda y rescate.

En paralelo, las autoridades han detectado un repunte de salidas en rutas que parecían casi bloqueadas por los controles fronterizos, como era el caso de la costa marroquí. En las últimas semanas, Lanzarote recibió cuatro embarcaciones con más de 400 personas inmigrantes en apenas diez días, lo que apunta a un posible repunte de una ruta que había perdido protagonismo en los últimos años. Esto convierte a la isla oriental en la isla que mayor presión migratoria está soportando junto con El Hierro.

El descenso de llegadas tampoco alivia la presión sobre la infancia migrante

La reconfiguración de la ruta atlántica tampoco se ha traducido en un alivio para el sistema de protección de menores en Canarias. El informe de CEAR sostiene que, pese al descenso de las llegadas por vía marítima, la saturación de la red de acogida continuó siendo una realidad, incluso después del inicio de los traslados a otras comunidades autónomas y de la derivación de menores solicitantes de asilo al sistema estatal de protección internacional.

Canarias cerró 2025 con 4.506 menores migrantes no acompañados bajo tutela, frente a los 5.566 con los que había arrancado el año. Para CEAR, esa disminución no ha bastado para aliviar la 'saturación crónica' sobre el sistema canario de protección de menores. Los menores, la mayoría sin referentes familiares, supusieron el 14% del total de personas que alcanzaron las costas del Archipiélago, consolidándose como uno de los perfiles más expuestos a la vulnerabilidad de la ruta atlántica.