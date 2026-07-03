El Gobierno de Canarias destina tres millones en ayudas al cine isleño

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha firmado las órdenes por las que se aprueban las bases que regirán las nuevas subvenciones diseñadas para el cine canario, cuya inversión se aproxima a los tres millones de euros en total.

Estas ayudas están dirigidas a la producción, coproducción minoritaria y desarrollo de largometrajes y series de ficción, animación o documentales, producción de cortometrajes y escritura de guiones, así como a la organización de eventos de pequeño y mediano formato.

El plazo para presentar propuestas comenzará a partir de la publicación de cada una de las bases en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), prevista para los próximos días, si bien ya están disponibles para su consulta previa en www.gobiernodecanarias.org/cultural, recoge una nota de la Consejería.

Estas subvenciones responden a "la decidida apuesta del Gobierno canario por nuestra creación audiovisual", resalta Migdalia Machín, quien señala que "constituyen una gran oportunidad para desarrollar proyectos nacidos en Canarias, que reflejan la identidad y el talento creativo que existe en nuestra tierra y que ha contribuido a convertir al sector audiovisual canario en un referente internacional".

Estas ayudas se impulsan a través de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) como entidad colaboradora.

Inversión

La inversión que contempla está destinada a producción (1.280.000 euros), coproducción minoritaria (1.000.000 euros) y desarrollo de largometrajes de cine y series de televisión, así como producción de cortometrajes (520.000 euros), propuestas por productoras de las islas que resulten seleccionadas.

A ello se suma el apoyo a la escritura de guiones (125.000 euros), a la organización de eventos audiovisuales de pequeño y mediano formato (150.000 euros) y a las salas de cine (262.625 euros)

Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

La concesión de las subvenciones tiene carácter plurianual y se enmarca dentro de la Estrategia Audiovisual de Canarias, que se implementa a acciones de diferentes departamentos del ejecutivo autonómico.

Bases, plazos y criterios

Según las bases, los plazos de ejecución seguirán siendo de cuatro años para la producción y para la coproducción minoritaria de largometrajes y series (hasta el 1 de noviembre de 2029).

Para los proyectos de desarrollo y la producción de cortos el plazo de ejecución será de tres años (hasta 2028).

Solo podrán acceder a ellas las productoras y salas de cine inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias.

En el caso de Producción, la antigüedad exigida se mantiene en un año, mientras que para desarrollo y producción de cortos no se exige antigüedad.

También se pueden presentar AIE (Agrupaciones de Interés Económico) que incluyan una productora que tenga certificado del Registro de Empresas Audiovisuales Canarias.

Los proyectos que opten deben acreditar una presencia suficiente de profesionales canarios en determinados 'puestos clave' de la producción.

Otras posiciones relevantes --que cambian en función de si el proyecto es de ficción, animación o documenta-- obtienen puntuación adicional, pero no son un requisito, precisa la Consejería.

Asimismo, se valora la solidez económica del proyecto, ya sea mediante coproducciones, preventas u otras aportaciones, así como su potencial y la calidad artística.

Esta valoración será realizada por diferentes comités externos integrados por profesionales de reconocido prestigio y que representen las diferentes formas fílmicas que se convocan.

Asimismo, este comité reflejará en su composición la pluralidad del audiovisual como fenómeno artístico e industrial.

El plazo de presentación de todas las subvenciones es de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias pero para los eventos audiovisuales de pequeño y mediano formato, serán quince días hábiles.