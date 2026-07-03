Cinco especialistas canarios viajan a Venezuela para ayudar en una Clínica de Emergencia de Cruz Roja Española

El terremoto que sacudió Venezuela hace una semana, con más de 680 réplicas sísmicas detectadas, ya acumula 2.595 fallecidos y 12.400 heridos. El desastre natural se ha visto agravado por la escasez de recursos médicos, evidenciando la necesidad de ayuda extranjera para sobrellevar la crisis. Mientras continúa la labor para localizar supervivientes y personas desaparecidas, un equipo de cinco especialistas canarios se prepara para su llegada al país americano, este sábado, donde se integrarán en una Clínica de Emergencia de Cruz Roja Española que se desplegará en La Guaira.

Este operativo prevé estar en funcionamiento a lo largo de cuatro meses para brindar apoyo a los especialistas venezolanos. Cuenta con más de 14 expertos españoles en gestión de catástrofes, incluyendo perfiles sanitarios y de apoyo psicosocial, a lo que se sumará un equipamiento médico para atender a más de 30.000 personas.

Cinco perfiles con experiencia en gestión de emergencias

Desde Canarias se movilizarán las enfermeras Paula González de la Cruz y Daphne Tamar Van der Velde Figueroa; la matrona y voluntaria especializada en intervenciones humanitarias Reyes Lancha; y los técnicos Emmanuel Marrero Morales y José Francisco Allo Martín, para realizar labores de montaje, abastecimiento y saneamiento. Entre los cinco acumulan una amplia trayectoria en la gestión de emergencias nacionales e internacionales, desde la erupción volcánica de La Palma hasta crisis humanitarias en diversos países de todo el mundo, pasando por la Dana en Valencia.

De izquierda a derecha, José Francisco Allo, Paula González, Emmanuel Marrero y Daphne Tamar / E. D.

Su llegada, prevista para la mañana del sábado, se demorará más de lo normal porque deberán recorrer otros países vecinos, al no haber líneas directas hacia algunos puntos de Venezuela. Desde hace días han estado en contacto con sus compañeros en el terreno, ya que "ahora mismo hay desplegadas muchas Cruces Rojas del mundo" que trabajan de forma coordinada con la Federación Internacional y la Cruz Roja Venezolana, según explica Emmanuel.

200 pacientes diarios y apoyo a los especialistas venezolanos

Una vez allí, esperan atender un flujo diario de 200 pacientes, donde la labor asistencial y de apoyo a la población ocupará un papel "crucial" frente al colapso o la inhabilitación de los recursos locales. En cualquier caso, Paula destaca que los servicios sanitarios venezolanos deben estar en el centro de las operaciones: "No podemos perder el foco de que nosotros venimos a colaborar en lo que ellos nos pidan. El apoyo externo siempre va a ser una gran ayuda, teniendo en cuenta que quien va a liderarlo es el país que lo está pasando. La cooperación entre naciones es un camino que se debe hacer en conjunto".

Infografía de la Clínica de Emergencia de Cruz Roja Española que se instalará en La Guaira / LP/DLP

Para Emmanuel, lo fundamental es que el apoyo llegue "de forma efectiva y coordinada" bajo la premisa de que "no todo vale", puesto que "hay que dignificar la ayuda" que se brinda a la población afectada. En esa línea, insiste: "Trabajamos para las personas y hay que mantener la calma porque las situaciones se pueden complicar y las emergencias cambian constantemente".

Ese es el motivo por el que Paula señala que deben "ir con la mente abierta y tratar a la gente con cariño", sabiendo que van a encontrar personas en una situación emocional difícil, sumada a los estragos del terremoto. "Tenemos que arrimar el hombro entre comunidades porque una catástrofe de estas categorías puede llevar a un país a una situación muy compleja de gestión y colapsar todos sus recursos", añade.

Recursos de la clínica

La clínica proporcionará servicios de triaje, evaluación, primeros auxilios, estabilización y derivación de traumas graves, así como la atención a traumatismos leves o emergencias no traumáticas. Se dividirá en siete áreas diferenciadas: espera y clasificación; consultas; atención y observación de pacientes; la estructura sanitaria previa a la que brinda apoyo; un espacio actividades comunitarias; farmacia; e incineradora.

La zona de atención y observación de pacientes contará con un total de 20 camas y capacidad para atender partos. Por otro lado, el área de actividades comunitarias tiene como objetivo realizar tareas de promoción y educación en salud a través de equipos de información sanitaria y agentes de salud locales.

Otros recursos de Cruz Roja

Adicionalmente, Cruz Roja Española está participando de forma activa en la búsqueda de personas desaparecidas y el restablecimiento de contactos familiares con personas venezolanas que residan en España. Para ello, se ha habilitado un formulario accesible a través de la página web de Cruz Roja Española o el teléfono gratuito 900 221122. De forma paralela, Cruz Roja Venezolana dispone de un servicio de búsqueda a través del teléfono +58 422 7994880.

La organización española también ha puesto en marcha otros mecanismos de apoyo para responder a las necesidades humanitarias más urgentes de forma ágil y coordinada. Estos incluyen la movilización de una especialista en emergencias desde el inicio de los terremotos para evaluar los daños y la planificación operativa. Asimismo, la delegación ha ofrecido apoyo logístico y operativo, colaborando también en el envío de materiales y la comunicación. Para ello, ha emprendido una campaña de recaudación de fondos accesible a través de la página web de la Cruz Roja.