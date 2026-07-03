Cinco especialistas en emergencias de Cruz Roja en Canarias parten hacia Venezuela para integrarse en la Clínica de Emergencia de Cruz Roja Española

Más de 14 expertos en gestión de catástrofes se están desplazando desde España para poner en marcha una clínica de emergencia en Venezuela, como respuesta de Cruz Roja Española a una de las necesidades prioritarias tras los terremotos: la atención médica de urgencia, incluida la atención de traumatismos y el apoyo psicosocial.

La clínica, que se prevé esté operativa al menos durante cuatro meses, contará con un equipo con perfiles sanitarios y de apoyo psicosocial y equipamiento médico con capacidad para dispensar servicios clínicos diurnos a una población de más de 30.000 personas. Entre los servicios que proporcionará se encuentra el triaje, la evaluación, primeros auxilios, estabilización y derivación de traumas graves y emergencias no traumáticas, así como atención a traumatismos leves y emergencias no traumáticas menores.

Movilizado equipo de 5 personas especialistas en emergencias de Cruz Roja en Canarias

El equipo canario, que llegará al completo durante los próximos días, está formado por Emmanuel Marrero Morales y José Francisco Allo Martín, ambos de la Asamblea Comarcal Valle de La Orotava; Paula González de la Cruz, de la Asamblea Comarcal Este de La Palma; Daphne Tamar Van der Velde Figueroa, de la Asamblea Local de Santa Cruz de Tenerife; y Reyes Lancha, de la Asamblea Insular de Fuerteventura.

Emmanuel Marrero y Patxi Allo: Durante aproximadamente cuatro semanas, desempeñarán funciones técnicas relacionadas con el montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la clínica, así como con los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Ambos cuentan con una amplia trayectoria en respuesta a emergencias nacionales e internacionales, con intervenciones en países como Brasil, Mozambique, Bangladesh, Grecia, Filipinas, Haití, Pakistán, Tanzania y Cabo Verde, además de haber participado en recientes emergencias en España, como la DANA de Valencia, la erupción volcánica de La Palma o los incendios forestales de Tenerife.

Reyes Lancha: Matrona y voluntaria especializada en intervenciones humanitarias internacionales, desarrollará labores de atención integral en salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Su misión incluirá la promoción de embarazos y partos seguros, el cuidado del recién nacido, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de las capacidades del personal sanitario local. Reyes acumula una destacada experiencia internacional en emergencias y proyectos humanitarios en Chile, Grecia, Mozambique, Hungría, Ecuador y El Salvador.

Paula González y Daphne Tamar Van der Velde: Como enfermeras, formarán parte del equipo sanitario de la ERU Clínica, prestando atención asistencial y apoyo a la población afectada. Mientras que para Paula esta será su primera misión internacional, tras participar en emergencias como la pandemia de COVID-19, la erupción volcánica de La Palma y los incendios de Tenerife, Daphne afronta también su primera intervención internacional aportando su experiencia profesional en urgencias hospitalarias y atención a pacientes críticos.

Activa la búsqueda de personas desaparecidas

Otra prioridad a la que Cruz Roja Española está dando respuesta es la búsqueda de personas desaparecidas y el restablecimiento de contactos familiares. Por ello, ha activado un servicio para las personas venezolanas residentes en España que no logren contactar con sus familiares y amigos tras los terremotos, que ya ha dado respuesta a más de 2.000 personas.

Las personas que quieran acceder a este servicio lo pueden hacer a través de un formulario habilitado en la página web de Cruz Roja Española, o del teléfono gratuito 900 221122.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuenta con la oficina de la Agencia Central de Búsquedas, que facilita el contacto en Sociedades Nacionales para la búsqueda de personas

desaparecidas. A través de esta central, Cruz Roja Española compartirá los datos recopilados para facilitar que las personas puedan encontrar a familiares desaparecidos.

Cruz Roja Venezolana también ha puesto a disposición de la población un servicio de búsquedas en Venezuela, a través del teléfono +58 422 7994880, donde se atiende a las familias con personas desaparecidas.

Respuesta de Cruz Roja Española a esta emergencia

Además del despliegue de la clínica de emergencia y la activación del servicio de restablecimiento de contactos familiares, Cruz Roja Española ha puesto en marcha diferentes mecanismos para apoyar a la Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, con el fin de responder de manera conjunta y coordinada las necesidades humanitarias más urgentes de las personas y familias afectadas.

Así, en un primer momento, Cruz Roja Española movilizó a una especialista de Emergencias para dar apoyo en la evaluación de daños, planificación operativa y coordinación, además de una especialista en Salud en emergencias. Ambas se han integrado en el equipo de primera evaluación de la Federación Internacional.

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Además, se está dando apoyo logístico y operativo desde la delegación regional de Cruz Roja Española en las Américas, ubicada en Panamá, y desde las delegaciones de Cruz Roja Española en Panamá y Colombia, que se encuentran activadas y colaborando en los envíos de material de emergencia, logístico y de comunicaciones a Venezuela.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas