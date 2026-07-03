En Canarias hay más trabajadores que nunca, pero menos horas trabajadas tras la pandemia

En Canarias hay más empleo que nunca antes y, sin embargo, las horas trabajadas son menos que antes de la pandemia. Desde el final de 2019, el número de ocupados se ha incrementado en un 11%, pero el volumen de trabajo realizado ha caído un 25%, según los datos que la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) extrae de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso explica la pérdida de productividad a la que aluden de manera recurrente las patronales del Archipiélago y de la que responsabilizan en parte al aumento de las incapacidades temporales o bajas.

Al terminar 2019 faltaban dos meses y medio para que el coronavirus mandara las economías de buena parte del planeta a la casilla de salida. La de las Islas, dependiente entonces en más del 30% de la actividad turística –hoy más del 35%–, fue de las que se vieron más afectadas. Con el paso del tiempo, cabe sostener que aquello fue un antes y un después. Lo dictan el mismo incremento del número de bajas y también el aumento de las afecciones mentales.

Siete años atrás

Hace siete años trabajaban en Canarias 940.300 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que confecciona el INE. Al bajar la persiana de 2025, los puestos de trabajo que ofertaba el mercado laboral de las Islas eran 1.043.600. El crecimiento vino motivado en buena parte por un comportamiento de la actividad turística también desconocido.

Entre los cambios sociales detectados tras el paso de la crisis sanitaria por las vidas de los ciudadanos se incluye la relación con las experiencias y el ocio. Los largos meses de restricciones más o menos intensas de la libertad de movimientos se tradujeron en un ansia de disfrute mayor de la que existía antes. Un ejemplo claro lo constituye el comportamiento del mercado alemán, que con el mismo devenir dubitativo de su economía habría protagonizado una espantada antes de 2020 y ahora se retrae de manera moderada.

La paradoja

Canarias cerró el pasado ejercicio superando por vez primera los 18,4 millones de visitantes. La progresión experimentada por la demanda de la industria alojativa merece el calificativo de geométrica. Y de su mano, el número de ocupados no tardó en superar el millón hasta alcanzar el volumen actual.

En buena lógica, todo este movimiento debería desembocar en un crecimiento de las horas trabajadas, pero, y aquí nace la paradoja, no es así; porque mientras la población ocupada avanza un 11%, las horas no trabajadas lo hacen un 25,1%. Esto en la comunidad autónoma, porque en el conjunto del país el aumento de las incomparecencias de los trabajadores en sus puestos de trabajo es de menos de la mitad (12,2%).

Horas evaporadas

¿Por qué crecen a este ritmo las cifras? Esta misma semana, durante la presentación del Informe Anual de la Economía Canaria 2025que elabora la CCE, el vicepresidente ejecutivo de la organización empresarial, José Cristóbal García, cifró en el 7,9% (5,5% es la media nacional) las horas pactadas que nunca llegaron a trabajarse a lo largo del pasado año.

Una tasa que coloca al Archipiélago en lo más alto del ranking por comunidades autónomas. Trasladado el porcentaje a números absolutos, la patronal de Las Palmas calcula que cada día estuvieron en situación de incapacidad temporal entre 62.500 y 70.000 trabajadores.

Críticas de la patronal

«Una parte saca provecho a costa de la otra, bajo la confianza de que operamos en un mercado laboral permisivo con conductas reprochables», señala la CCE. En otras palabras, se incrementa el número de quienes no acuden a trabajar en la seguridad de que eso no va a determinar el final de la relación laboral que mantienen con la empresa. Mientras tanto, menos manos tienen que sacar adelante el mismo trabajo.

El pequeño tamaño de la práctica totalidad del tejido empresarial de las Islas – «solo 187 empresas tienen más de 250 trabajadores», señaló García– provoca un mayor impacto por la falta de un solo trabajador. Un pequeño comercio con un solo empleado o la cocina de un restaurante con solo tres personas atendiéndola son ejemplos de ello y cercanos a la realidad teniendo en cuenta que el 86,3% de la economía canaria se concentra en el sector servicios y, dentro de este, las grandes protagonistas son las ramas de la hostelería y turismo, y la del comercio.

Un 19,1% más de bajas

Según la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), durante el pasado ejercicio se iniciaron 471.777 procesos de incapacidad laboral, cifra que supera en un 19,1% a la existente un año antes y en un 132,4% a la de 2021. Otro motivo de queja para la patronal es la duración de estas bajas o, mejor dicho, que también esta variable sitúe a las Islas por encima de la media que registra el conjunto del Estado; 44,9 días frente a 38,9.

Todo este contexto es responsable, a juicio de la patronal de Las Palmas, de que la productividad por hora trabajada sea menor en el Archipiélago que en el conjunto de España, que ya de por sí se queda un 14% por debajo de la media de la UE; la de Canarias, a 26 puntos. Son seis puntos más lejos que hace solo diez años, pero solo uno más que antes de estallar la pandemia, cuando aún las bajas no se habían disparado.