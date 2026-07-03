Canarias apuesta por la prevención frente a la prohibición para evitar que los menores empiecen a fumar

El Gobierno de Canarias defiende que la prevención debe ser la principal herramienta para evitar que los menores de edad se inicien en el consumo de tabaco y productos relacionados, como los cigarrillos electrónicos. Así lo planteó este jueves el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, durante una jornada organizada por el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas sobre tabaquismo, salud y prevención.

Gómez-Pamo participó en el diálogo 'Prevención de las adicciones en menores: comprender, anticipar y proteger', junto a la psicóloga Ana Bautista Santamaría, dentro de la jornada 'La adicción ante el tabaquismo: un problema de salud; un problema de prevención'.

El responsable autonómico sostuvo que las administraciones necesitan más recursos para prevenir el inicio del consumo entre adolescentes y advirtió de que la respuesta no puede limitarse a “prohibir por prohibir”. A su juicio, el reto está en combinar regulación, control y programas preventivos que ayuden a los jóvenes a percibir el riesgo real de las adicciones.

Una ley para reforzar la protección de la infancia

Gómez-Pamo expresó su confianza en que el anteproyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia pueda salir adelante antes de final de año. El texto se plantea como un nuevo paso en la protección de los menores frente al consumo de productos del tabaco.

Entre las medidas previstas, el anteproyecto contempla reforzar la prohibición de venta de productos del tabaco a menores, limitar la publicidad en entornos dirigidos a niños y adolescentes y restringir su presencia en espacios frecuentados por este colectivo.

El Gobierno regional busca avanzar hacia un modelo más integral en la lucha contra el tabaquismo, con medidas de regulación y prevención adaptadas también a los nuevos productos de consumo, como los dispositivos electrónicos.

Según expuso Gómez-Pamo, Canarias es el primer territorio en regular de forma diferenciada las alternativas sin humo en función del perfil de riesgo de cada producto, lo que permitiría desarrollar una gestión más completa del tabaquismo.

"Lo más importante es la prevención"

El director general de Salud Mental y Adicciones subrayó que, en materia de adicciones, "lo más importante es la prevención", especialmente cuando se habla del tabaco.

Gómez-Pamo recordó que la medicina ha sido históricamente reticente a abordar las adicciones como una enfermedad real, aunque defendió que deben tratarse como un problema de salud que requiere control, atención y acompañamiento.

El responsable autonómico distinguió dos grandes frentes: las personas que ya fuman y aquellas a las que se quiere evitar que lleguen a hacerlo. Para quienes ya tienen una adicción, planteó la importancia del concepto de reducción de daños. "Si no se puede conseguir que dejen de fumar, sí se va a conseguir, en la medida de lo posible, que se hagan el menor daño posible", señaló.

También recordó que las leyes contra el tabaco han contribuido al descenso del consumo, aunque en paralelo se ha producido un aumento del uso de cigarrillos electrónicos.

Evitar la curiosidad y retrasar el inicio

Gómez-Pamo insistió en que los jóvenes deben percibir el riesgo asociado al consumo. Según dijo, detrás de una adicción “siempre hay sufrimiento”.

El Gobierno trabaja actualmente en el V Plan Canario sobre Adicciones, que aborda la prevención y la atención desde tres ámbitos principales: educativo, familiar y comunitario.

El director general defendió que la legislación se ha endurecido en los últimos años para retrasar el acceso al tabaco, pero advirtió de que una prohibición mal planteada puede aumentar la curiosidad en los jóvenes.

"Se trata de responsabilizarse", afirmó, al destacar la importancia de los programas preventivos y de que sean los propios jóvenes quienes trasladen mensajes a otros jóvenes.

Por qué empiezan a fumar los adolescentes

La psicóloga Ana Bautista Santamaría centró su intervención en la necesidad de entender los motivos que llevan a los adolescentes a iniciarse en el consumo de tabaco.

Entre los factores más habituales citó la curiosidad propia de la edad, la presión del grupo de iguales y la normalización del tabaco en el entorno familiar y social.

Bautista recordó que distintas encuestas sitúan la edad de inicio en el consumo de tabaco entre los 13 y 14 años, mientras que a los 15 años ya pueden encontrarse casos de consumo diario.

También apuntó que el 27,3% de los menores reconoce un consumo ocasional de tabaco y el 4,3% fuma a diario. Además, el 49,5% de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos.

Efectos en la salud y el rendimiento escolar

La psicóloga advirtió de que el tabaquismo durante la adolescencia puede afectar al desarrollo cognitivo. Entre sus posibles consecuencias citó una disminución de la memoria, de la capacidad de concentración y del rendimiento escolar.

En el plano emocional, explicó que muchos adolescentes recurren al tabaco como un mecanismo disfuncional para regular emociones. La dependencia de la nicotina puede provocar síntomas como estrés, fatiga e irritabilidad cuando no se consume, lo que puede afectar al autocontrol, aumentar la impulsividad y deteriorar las relaciones personales.

Bautista añadió que el tabaquismo reduce el bienestar físico y emocional, una situación que incrementa la probabilidad de desarrollar una adicción.

Factores de protección frente al tabaco

Frente a estos riesgos, la especialista defendió la importancia de reforzar factores protectores en la infancia y la adolescencia.

Entre ellos citó una autoestima elevada, una comunicación fluida en el ámbito familiar y el aprendizaje de habilidades de regulación emocional en entornos seguros. Estas herramientas ayudan a que los menores puedan rechazar el consumo incluso cuando existe presión externa.

La psicóloga también mencionó medidas preventivas ya en marcha, como programas en centros educativos, restricciones a la publicidad, ampliación de espacios libres de humo y actuaciones para promover hábitos de vida saludables.

Atención temprana cuando ya existe consumo

Bautista defendió además que, cuando un menor ya ha empezado a fumar, es necesario realizar una evaluación temprana para actuar desde el primer momento.

El objetivo debe ser cambiar conductas, reducir daños y evitar que el consumo se consolide como una adicción. La psicóloga advirtió de que el tabaquismo afecta de forma integral a la salud y aumenta el riesgo de desarrollar otras dependencias.

La jornada concluyó con un mensaje común: la lucha contra el tabaquismo en menores no pasa solo por prohibir, sino por comprender, anticipar y proteger. Canarias quiere reforzar esa línea con más prevención, más regulación y una nueva ley que amplíe la protección de niños y adolescentes frente al tabaco y los vapeadores.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas