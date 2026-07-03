Canarias activa el aviso por altas temperaturas ante el intenso calor que afectará de nuevo a todo el archipiélago

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago ante la llegada de un episodio de calor que comenzará el domingo 5 de julio y que, según las previsiones, se intensificará durante los primeros días de la próxima semana.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), tras analizar la información meteorológica disponible y la evolución prevista de las temperaturas.

La prealerta entrará en vigor a las 08:00 horas del domingo 5 de julio y tendrá como ámbito de actuación la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una masa de aire africano provocará el aumento de las temperaturas

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el episodio estará asociado a la llegada de una masa de aire cálido de origen africano, que comenzará afectando principalmente a Gran Canaria y a zonas del interior de Fuerteventura durante el domingo.

A partir del lunes, el calor tenderá a extenderse progresivamente al resto de las islas, alcanzando su mayor intensidad previsiblemente entre el martes y el jueves.

Los modelos utilizados por los servicios de emergencias muestran una evolución estable hacia un episodio de varios días de duración, motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha decidido activar la fase de prealerta con carácter preventivo.

Temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos

Las previsiones apuntan a que en las zonas del interior y las medianías orientadas al sur de Gran Canaria podrán registrarse temperaturas máximas de 34 grados o superiores, con posibilidad de alcanzar de forma puntual valores próximos a 38 grados durante el inicio de la próxima semana.

En Fuerteventura se esperan máximas cercanas a los 33 grados, mientras que en Tenerife los termómetros podrían situarse entre 32 y 33 grados en distintos sectores del interior.

Según avance el episodio, el incremento térmico podría extenderse al resto del archipiélago, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Ambiente seco y presencia de calima

El calor llegará acompañado de una inversión térmica baja, situada inicialmente alrededor de los 400 metros en Gran Canaria y entre 500 y 700 metros en las islas occidentales, descendiendo progresivamente conforme avance el episodio.

Esta configuración favorecerá un ambiente especialmente seco en las medianías y zonas altas, circunstancia que incrementa el riesgo asociado a las altas temperaturas y puede influir también en el peligro de incendios forestales.

Además, se prevé una ligera intrusión de calima, especialmente sobre las islas orientales. No obstante, las previsiones indican que la concentración de polvo en suspensión será reducida y no alcanzará niveles significativos en superficie.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante este episodio de altas temperaturas, la Dirección General de Emergencias recuerda la importancia de seguir las medidas básicas de autoprotección para reducir los riesgos para la salud.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, proteger especialmente a menores, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, así como evitar esfuerzos físicos intensos en las horas de mayor calor.

También se aconseja permanecer en lugares frescos y ventilados siempre que sea posible y consultar la evolución de los avisos meteorológicos antes de realizar actividades al aire libre.