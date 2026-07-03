El calor regresa con más fuerza a Canarias a partir de la próxima semana

Canarias se adentrará en su segundo episodio de altas temperaturas del verano la próxima semana y, esta vez, con mucho más calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la escalada en los termómetros empiece poco a poco a partir de este viernes, pero lo peor no llegará hasta el domingo. A partir de ese día, los valores irán rápidamente in crescendo, pudiendo incluso rozar, si no superar los 40 grados de cara a principios de la semana que viene en algunas zonas del Archipiélago.

Este fin de semana Canarias registrará temperaturas más normales para la época del año. Durante los últimos días se ha disfrutado de una suerte de pírdula o pausa con temperaturas más frescas. "Hemos tenido una anomalía fría", tal y como reseña David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias. Esto significa que este sábado, el tiempo acompañará a un plan de playa o piscina con temperaturas de hasta 30 grados, intervalos nubosos en la vertiente norte y un sol radiante en el sur.

El domingo se notará el calor

El domingo, bajo el espeso manto de calima, –que no ha terminado de disiparse del todo– el ascenso de temperaturas empezará a notarse sobremanera. "Creemos que podrían superarse los valores umbrales para poner un aviso amarillo, al menos en el sur de Gran Canaria", adelanta Suárez.

Según el modelo de predicción europeo (ECMWF), las temperaturas en las cumbres de la isla redonda podrían superar los 32 grados al mediodía, con máximas de hasta 36 grados en San Bartolomé de Tirajana. En Tenerife también se notará un ascenso de temperaturas que será más acusado en las medianías, con posibilidad de alcanzar entre 27 y 29 grados en La Orotava, Los Realejos, Icod de Los Vinos, Vilaflor o Arona.

Desde entonces, "los ascensos serán persistentes" y cada vez más intensos. El lunes se registrarán temperaturas altas "de forma más generalizada" en todo el Archipiélago, como adelanta Suárez. La situación se mantendrá el martes, miércoles y al menos hasta el jueves. "Será una subida paulatina que encontrará su máximo el miércoles", recalca.

El alisio no desaparece, pero casi

Durante esos días, predominará un viento llegado desde el continente africano, cargado de calor y calima. El alisio no desaparecerá del todo, pero quedará relegado a la costa de la vertiente norte. "No se interrumpe, pero soplará muy poquito y solo refrescará esa zona", explica Suárez.

Aunque aún es pronto para generar una previsión pormenorizada de la semana, el modelo de predicción europeo muestra, a día de hoy, que entre el martes y miércoles hará tanto calor que ya a las 7:00 de la mañana del miércoles se registrarán temperaturas cercanas a los 30 grados en algunos puntos de las Islas.

Temperaturas de más de 37 grados

A lo largo de ese mismo miércoles, "podríamos llegar a tener avisos naranjas por temperaturas que superen los 37 grados en muchas zonas", adelanta Suárez que, sin embargo, insiste: "aún no podemos hacer una previsión pormenorizada porque aún quedan muchos días en los que puede haber variaciones".

De hecho, aunque parece estar claro que Canarias convivirá con temperaturas por encima de los habitual durante los próximos días, se desconoce si el episodio llegará a cumplir los requisitos para convertirse en ola de calor. Cabe recordar que, para que el fenómeno sea descrito como tal, debe prolongarse al menos durante tres días consecutivos, afectar a las dos provincias y que supere ciertos umbrales de temperatura en gran parte de las estaciones.