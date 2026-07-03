Aumentan las explotaciones ganaderas en Canarias tras diez años de declive

Las explotaciones ganaderas en Canarias se incrementaron en un 5,1% en 2025 con respecto al año anterior, al pasar de 4.085 a 4.293, un avance que sucede a diez años de declive, ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

Según un informe del Instituto Canario de Estadística (Istac), el número de explotaciones creció en todas las islas en 2025, sobre todo en La Palma (7,4%), Gran Canaria (6,6%) y Fuerteventura (6,3%).

Telde, con 271; La Laguna, con 194, y La Orotava, con 165 instalaciones, son los municipios canarios con mayor número de explotaciones registradas.

Según el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, este aumento de explotaciones en 2025 revierte la dinámica de los diez años anteriores, en los que el número de granjas se había reducido en un 17,2%.

"Nuestro objetivo es seguir creando las condiciones necesarias para que quienes ya desarrollan esta actividad puedan consolidar sus proyectos y para que nuevas iniciativas encuentren un marco más favorable", ha señalado.

Regularización

El Gobierno de Canarias mantiene como prioridad la regularización territorial de las explotaciones ganaderas para ofrecer seguridad jurídica a instalaciones que llevaban años sin poder acceder a licencias, modernizar sus infraestructuras o acogerse a líneas de ayudas, ha agregado Quintero.

Durante esta legislatura se han legalizado 38 explotaciones, ha señalado el consejero, y ha anunciado que se encuentra en la fase final de desarrollo el reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementarios, que se publicará tras el verano y que permitirá unificar criterios y reducir la inseguridad jurídica.

"Queremos que la actividad ganadera disponga de un marco normativo más claro y ágil que contribuya a reforzar su competitividad y a favorecer el relevo generacional", ha manifestado el consejero.