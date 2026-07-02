El paro baja en junio en Canarias y sitúa la cifra de desempleados en 142.409 personas

Buenas noticias para el mercado laboral del archipiélago en el ecuador del año. Canarias cerró el mes de junio de 2026 con un total de 142.409 personas desempleadas, lo que supone un descenso del 1,51% con respecto al mes anterior. En total, las islas restaron 2.189 parados a sus listas, según los datos oficiales difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La tendencia a largo plazo también se mantiene en positivo: en términos interanuales, el paro experimentó una notable caída del 5,50%, lo que se traduce en 8.295 desempleados menos que en el mismo mes de 2025.

Santa Cruz de Tenerife lidera la caída del desempleo

El comportamiento del mercado laboral fue favorable en todo el archipiélago, pero la provincia occidental anotó los mejores registros del mes en términos absolutos y porcentuales:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Registró al cierre del mes 68.859 parados , logrando una importante reducción de 1.291 personas (-1,84%) respecto a mayo. Si se compara con junio del año pasado, la provincia cuenta con 3.092 desempleados menos (-4,30%).

Registró al cierre del mes , logrando una importante reducción de respecto a mayo. Si se compara con junio del año pasado, la provincia cuenta con 3.092 desempleados menos (-4,30%). Provincia de Las Palmas: Alcanzó los 73.550 desempleados, lo que supone una bajada de 898 personas (-1,21%) en el último mes. Su evolución interanual destaca con una reducción de 5.203 parados (-6,61%).

Radiografía del paro: las mujeres y los servicios concentran las cifras

El análisis detallado de los datos de desempleo en las islas revela una importante brecha de género y una altísima dependencia del sector terciario. De los 142.409 desempleados del archipiélago, 82.136 son mujeres frente a 60.273 hombres. Por edades, los jóvenes menores de 25 años representan 7.266 del total, mientras que 135.143 corresponden al resto de franjas de edad.

El paro disminuyó de forma generalizada en todas las actividades económicas durante el mes de junio, con el sector servicios a la cabeza gracias al impulso de la campaña veraniega. Junio se destapó como un mes extraordinariamente dinámico en la gestión de ofertas de trabajo. En las islas se sellaron un total de 63.947 contratos, lo que representa un espectacular incremento del 23,15% frente a mayo (12.021 acuerdos más) y un 4,45% más en la comparativa interanual.

Del global de contratos firmados, 27.757 fueron de carácter indefinido (modalidad que creció un 21,70% mensual y un 14,62% interanual) y 36.190 fueron temporales (que subieron un 24,29% en el mes pero cayeron un 2,21% respecto al año pasado).

Por último, el Ministerio detalló que el gasto en prestaciones por desempleo en las islas alcanzó los 101,2 millones de euros (datos de cierre de mayo), tras tramitarse 28.294 solicitudes con un tiempo récord de respuesta: un plazo medio de reconocimiento de apenas 0,44 días.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas