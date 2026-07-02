El Parlamento celebra 2.074 actividades en tres años, un 31% más que en la legislatura anterior

El Parlamento de Canarias es hoy una institución "más abierta, transparente y cercana" a la ciudadanía que al inicio de la legislatura, según la presidenta de la Cámara autonómica, Astrid Pérez, quien defiende el esfuerzo realizado para mejorar la actividad parlamentaria, la digitalización y la participación ciudadana.

Pérez hizo este jueves un balance de sus tres años al frente del Parlamento y destacó que uno de sus objetivos era reforzar el conocimiento de las instituciones democráticas entre la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes; para evitar confusiones habituales como las que se dan entre los papeles que juegan Parlamento y el del Gobierno de Canarias.

Gestión durante esta XI Legislatura

La presidenta de la Cámara detalló que se han celebrado 2.074 actividades desde junio de 2023, la cifra más alta registrada en los tres primeros años de una legislatura; un 31% más que en la décima y un 44% que en la novena. En este periodo se realizaron 125 plenos, 311 reuniones de la Mesa y 100 juntas de portavoces, además de aprobarse 19 leyes, entre ellas dos iniciativas legislativas populares.

Detalló la afluencia de visitantes nuevos que tiene el Parlamento, son 103.000 los que ya visitaron la Cámara en estos tres años, frente a los 47.781 de la pasada legislatura. Esto se suma a la puesta en marcha del proyecto Escuchar para avanzar, con el fin de recabar propuestas de los ciudadanos.

Pérez se mantiene firme en cuanto a la política ambiental de cero papel y la accesibilidad completa de la Cámara para personas sordociegas. Aprovechó para recordar la aprobación de iniciativas como la Ley del Volcán, la ley para la recuperación económica y social de La Palma, la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, la regulación del sector público canario y la modificación de la Ley de Cabildos Insulares, entre otras normas.

También se mostró satisfecha en cuanto a la actividad de la Cámara en redes sociales, donde destacó el seguimiento del proyecto de ley de vivienda, que recibió 990 comentarios. El resto de publicaciones logró una media histórica de 26 comentarios.

Ambiente en la Cámara parlamentaria

La presidenta del Parlamento califica de "muy positivas" las practicas en el debate político y decoro parlamentario, sitúa así esta legislatura como una de las menos convulsas desde ese prisma parlamentario. A su vez destaca que el Parlamento de Canarias es una de las cámaras autonómicas en las que se alcanzan más acuerdos por unanimidad y elogiado la labor desarrollada por los 69 diputados "dentro del pluralismo político" donde están representados CC, PP y PSOE.

En su opinión el debate parlamentario fue en todo momento "sosegado", cierto es que con la cercanía de las elecciones y tramo final de la legislatura confiesa que las intervenciones son algo más movidas.

Dietas y transparencia

Pérez, no aclaró cuáles eran los errores de un sistema que se aplicaba desde 2017 bajo la presidencia de Carolina Darias, cuando los ingresos y los conceptos se presentaban de forma individual y desglosada para cada diputado. El cambio vino motivado porque un diputado le advirtió de que no había cobrado 9.000 euros anuales en dietas, tal y como se recogía en el portal de transparencia.

Puso como ejemplo que como diputada de Lanzarote le "llamaba poderosamente la atención" que cuando venía al Parlamento y tenía que coger un taxi, comer o dormir en Tenerife recibía una dieta de 113 euros diarios y el Gran Canaria, que "comía en el mismo restaurante y dormía en el mismo hotel" percibía una cantidad inferior.

La presidenta también se muestra "orgullosa" de que se haya eliminado la "discriminación" por islas de tal forma que ahora la dieta es la misma para todos los diputados salvo los de Tenerife, que tienen una inferior por ser su isla de residencia.

"Las dietas siempre han estado publicadas y siguen publicadas, o sea, esto sí que quiero dejarlo claro", señaló. En resumen a la Legislatura, indica que hay cosas que "no se estaba haciendo bien" y ahora "se ha mejorado".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas